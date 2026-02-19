Bogotá entra en una fase decisiva de su proyecto férreo más ambicioso. La Empresa Metro de Bogotá confirmó que la Línea 1 completó ocho kilómetros continuos de viaducto entre el patio taller y la Estación 6 – avenida Boyacá, en Kennedy, un tramo clave que permitirá iniciar las primeras pruebas técnicas de los trenes durante el primer semestre de 2026. El avance no es menor: aunque el proyecto ya supera los 11 kilómetros de estructura elevada construida a lo largo del trazado, estos 8 kilómetros lineales sin interrupciones son los primeros que cumplen las condiciones técnicas para poner a rodar los trenes sobre el viaducto. Es el punto de quiebre que marca el paso de la obra civil a la etapa ferroviaria real. De acuerdo con el cronograma oficial, las pruebas ferroviarias sobre el viaducto arrancarán a mediados de 2026, una vez culminen los trabajos de instalación de rieles, tercer riel, sistemas de energía, señalización y comunicaciones en el tramo continuo ya terminado. Inicialmente, los ensayos se desarrollarán entre las estaciones 1 y 4. Los bogotanos comenzarán a ver trenes circulando sin pasajeros desde el patio taller en Bosa hasta el sector de la avenida Boyacá, en Kennedy, como parte de la fase técnica previa a la operación comercial. Este proceso es indispensable antes de que el sistema pueda recibir usuarios y forma parte de los estándares internacionales de proyectos metro ferroviarios. Con corte reciente, la Línea 1 del Metro de Bogotá ya supera los 11.000 metros de viaducto construidos a lo largo del trazado total. Sin embargo, el dato más relevante hoy son los 8 kilómetros continuos, condición obligatoria para iniciar pruebas dinámicas sobre la estructura elevada. El proyecto, que atraviesa localidades como Bosa y Kennedy y avanzará por la avenida Caracas, registra un avance general superior al 72 %, consolidándose como la obra de infraestructura de movilidad más importante que se ejecuta actualmente en Colombia. Las pruebas no son simples recorridos. Cada tren deberá cumplir un exigente protocolo técnico antes de transportar pasajeros. Primero se realizarán pruebas estáticas y dinámicas en el patio taller para verificar frenos, puertas, sistemas eléctricos y software de control. Luego vendrán las pruebas de integración con el sistema de señalización. Una vez autorizada la circulación en viaducto, cada tren deberá completar 2.500 kilómetros sin pasajeros: La Línea 1 operará con sistema CBTC (Communication-Based Train Control), una tecnología que permite la comunicación en tiempo real entre los trenes y la infraestructura. Este sistema integra señalización, energía y comunicaciones, optimiza la frecuencia de paso, mejora la seguridad y permite operación automática sin conductor. Es el mismo estándar que utilizan metros de última generación en ciudades de Asia y Europa. Gracias a esta tecnología, el sistema podrá ofrecer mayor regularidad, menores tiempos de espera y un control preciso de la distancia entre trenes. Aunque en 2026 comenzarán las pruebas sobre el viaducto, la operación comercial completa está proyectada para el primer trimestre de 2028.