Abelardo De La Espriella confirmó un segundo bombardeo contra las disidencias de alias Calarcá.

Las Fuerzas Militares realizaron durante la madrugada de este jueves 27 de agosto una nueva operación aérea contra estructuras armadas ilegales en el sur de Colombia. El presidente Abelardo De La Espriella confirmó que el operativo dejó, de manera preliminar, ocho personas muertas y permitió la incautación de armamento.

Según informó el Ejército Nacional de Colombia, se trata del segundo bombardeo realizado durante el actual mandato y del primero ejecutado bajo la nueva cúpula militar y policial. La operación se desarrolló en el departamento del Guaviare y tuvo como objetivo una estructura vinculada con las disidencias de alias ‘Calarcá’.

Así fue el segundo bombardeo ordenado por el Gobierno

La operación, denominada Amón, se desarrolló en una zona rural de El Retorno, donde las Fuerzas Militares ubicaron campamentos que, según el Gobierno, eran utilizados por integrantes del Bloque Jorge Suárez Briceño.

El despliegue estuvo a cargo del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares. En la acción participaron cinco aeronaves Kfir y seis Super Tucano.

Posteriormente, las tropas realizaron una operación terrestre en el área intervenida. El balance preliminar entregado por el presidente fue de ocho personas muertas, 11 fusiles y cinco ametralladoras incautadas , además de otros elementos de intendencia.

De La Espriella aseguró que la operación continúa y que las tropas avanzan en la consolidación de la zona. El mandatario también afirmó que su Gobierno mantendrá la ofensiva contra las estructuras criminales y que los principales cabecillas no tendrán lugares donde refugiarse en el territorio nacional.

Las Fuerzas Militares realizaron una nueva operación aérea contra estructuras armadas ilegales en el departamento del Guaviare. Presidencia Colombia

El operativo fue dirigido contra una facción de alias Calarcá

El objetivo de la operación fue una estructura de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Calarcá’, identificado como uno de los principales comandantes del denominado Estado Mayor de Bloques y Frentes.

La acción militar forma parte de la estrategia de seguridad planteada por el Ejecutivo durante los primeros meses de administración. Dentro de ese plan se contempla la realización de operaciones de alto impacto dirigidas contra los máximos responsables de organizaciones armadas y criminales.

El Gobierno presentó el resultado en Guaviare como un nuevo avance de esa estrategia y destacó el uso combinado de capacidades aéreas y terrestres para atacar los campamentos señalados como ilegales.

Qué ocurrió durante el primer bombardeo del Gobierno

El segundo operativo ocurre apenas unas semanas después de la primera acción aérea de este tipo realizada durante el actual mandato. El 11 de agosto, las Fuerzas Militares bombardearon zonas rurales entre Tibú y San Calixto, en Norte de Santander, en una operación denominada Beta.

En aquella ocasión, el objetivo fueron estructuras del ELN ubicadas en una región marcada por la presencia de diferentes grupos armados. Las autoridades reportaron la destrucción de cinco campamentos y dos búnkeres, además de la incautación de armas, explosivos y drones.

Sin embargo, la operación también generó cuestionamientos por sus posibles efectos sobre la población civil. La Defensoría del Pueblo informó sobre campesinos heridos en la vereda El Sinaí, entre ellos una mujer de 44 años, y sobre desplazamientos hacia El Tarra.

La entidad pidió a la Fuerza Pública reforzar la planeación y evaluación de este tipo de operaciones para garantizar los principios de necesidad, precaución y proporcionalidad establecidos por el Derecho Internacional Humanitario.

La ofensiva militar continuará en el Guaviare

Tras confirmar el resultado de la operación Amón, el presidente sostuvo que las tropas permanecerán en la zona para avanzar en su consolidación. El Gobierno también ratificó que los operativos contra las estructuras armadas continuarán durante las próximas semanas.

El resultado definitivo del bombardeo en Guaviare dependerá ahora de las verificaciones que realicen las autoridades en el área intervenida y de la identificación de las personas fallecidas. Por el momento, el balance oficial continúa siendo preliminar.