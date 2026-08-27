Oficial y confirmado | Autoridades aeroportuarias revisarán pasaporte por pasaporte para verificar que los menores tengan este documento firmado por escribano

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Los menores de edad que salgan de Colombia deben cumplir una serie de requisitos adicionales durante los controles migratorios. Además del pasaporte o documento de viaje correspondiente, las autoridades verificarán que cuenten con la autorización exigida cuando no viajen acompañados por ambos padres.

Este documento resulta fundamental para superar el control migratorio de salida. Cuando corresponda presentarlo y no se encuentre en regla, Migración Colombia podrá impedir que el niño, niña o adolescente abandone el territorio nacional. Durante 2025, el organismo detectó 141 casos de menores que no pudieron salir del país por incumplir los requisitos establecidos.

Control en aeropuertos: ¿qué documento deberán presentar los menores?

El requisito depende de quién acompañe al menor. Si viaja únicamente con su madre, deberá presentar la autorización del padre que no viaja; mientras que, si lo hace solamente con su padre, necesitará la autorización de la madre.

Cuando el menor viaje sin ninguno de sus padres, podrá presentarse un permiso en el que ambos autoricen la salida o las correspondientes autorizaciones otorgadas individualmente.

El permiso deberá contener información clave como la identificación del menor, país de destino, motivo del viaje, fechas de salida y regreso y los datos de la persona que lo acompañará.

¿El permiso de salida debe estar autenticado ante notario?

Cuando el padre o la madre que debe otorgar la autorización se encuentra en Colombia, el permiso debe estar autenticado ante notario público.

Oficial y confirmado | Autoridades aeroportuarias revisarán pasaporte por pasaporte para verificar que los menores tengan este documento firmado por escribano Imagen creada con IA - Gemini

Si el progenitor se encuentra en el exterior, puede realizar el trámite ante un consulado colombiano. En los casos en los que no exista uno cercano, también puede suscribirse ante un notario extranjero, pero deberá estar en español, debidamente apostillado y presentarse en original.

Además del permiso correspondiente, durante el control pueden exigirse otros documentos, como el pasaporte o documento válido para viajar y una copia física o imagen legible del registro civil de nacimiento.

¿Qué pasa si el menor no tiene la autorización?

Si el menor se encuentra dentro de los casos en los que el permiso resulta obligatorio y no presenta la documentación correspondiente, la autoridad migratoria puede impedir su salida de Colombia.

Existen, sin embargo, situaciones particulares en las que los requisitos cambian, como casos de fallecimiento de uno de los progenitores, pérdida de la patria potestad, menores residentes en el exterior o cuando el padre o madre que no viaja figura como deudor alimentario moroso en el REDAM.

Por esta razón, antes de viajar es fundamental verificar cuáles son los documentos exigidos según la situación familiar particular y llevarlos en regla al momento de presentarse ante el control migratorio.