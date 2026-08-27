El senador del Pacto Histórico confirmó que donará la totalidad del dinero a los damnificados del terremoto del 10 de agosto en Chocó y volvió a pedir que se elimine la prima especial de servicios de los congresistas.

El senador Iván Cepeda anunció que donará la totalidad de los $18 millones correspondientes a la prima especial de servicios que reciben los congresistas. El dinero será destinado a las personas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, que tuvo un fuerte impacto en el departamento del Chocó.

La decisión fue comunicada este jueves por el congresista del Pacto Histórico, quien volvió a cuestionar la existencia de este beneficio para los integrantes del Congreso. Cepeda sostuvo que los recursos deberían destinarse a atender a las comunidades damnificadas por emergencias y desastres naturales.

El anuncio se produce después de que se confirmara el pago de la prima especial junto con el salario de los congresistas. El beneficio había sido eliminado mediante un decreto durante el gobierno de Gustavo Petro, pero posteriormente volvió a aplicarse de manera temporal por una medida cautelar del Consejo de Estado, mientras se define de fondo la situación jurídica de esta remuneración.

Cepeda donará la prima especial de servicios a los damnificados del Chocó

Cepeda afirmó que entregará los $18 millones a los damnificados del Chocó, uno de los territorios afectados por el movimiento telúrico registrado el 10 de agosto. El senador señaló que esta decisión es coherente con su postura frente a la prima especial de servicios y con su planteamiento de que esos recursos deberían tener un destino social.

El senador del Pacto Histórico confirmó que donará la totalidad del dinero a los damnificados del terremoto del 10 de agosto en Chocó y volvió a pedir que se elimine la prima especial de servicios de los congresistas. Fuente: EFE ERNESTO GUZMAN JR

El congresista ya había expresado públicamente su rechazo a este ingreso adicional para los legisladores. En ese sentido, insistió en que la prima debe ser eliminada y que los recursos que actualmente se destinan a ella deberían utilizarse para atender a las personas y comunidades afectadas por desastres naturales.

El llamado que recibió Cepeda para donar los $18 millones

La decisión de Cepeda también se produjo después de que el representante Daniel Briceño, del Centro Democrático, anunciara que donaría el dinero recibido por concepto de esta prima. Briceño había cuestionado a Cepeda y le había pedido que adoptara la misma medida para dar ejemplo frente al debate que genera el beneficio.

El tema también fue planteado por Cepeda y el expresidente Gustavo Petro en una reciente intervención política, en la que reclamaron al Consejo de Estado mantener vigente la derogatoria de la prima especial de servicios para los congresistas. Mientras continúa la discusión jurídica, Cepeda confirmó que, en su caso, los $18 millones serán destinados a los damnificados del Chocó.