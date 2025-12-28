Confirmado | El Gobierno decretó 42 horas de jornada laboral por semana en 2026: será a partir de esta fecha.

Hallazgo del siglo | Sacan de la tierra monedas y lingotes de oro en un campo sembrado y pertenece a un solo país

El Gobierno Nacional confirmó que la jornada laboral en Colombia quedará establecida en 42 horas semanales, un cambio que entrará en vigencia a partir del miércoles 15 de julio de 2026. La disposición marca un nuevo escenario para trabajadores y empleadores, al fijar el tope definitivo de horas de trabajo en el país.

Con la entrada en vigor de esta medida se completa el proceso previsto en la Ley 2101 de 2021, que contempló una disminución gradual del tiempo laboral. La normativa garantizó que la reducción se realizara sin recortes salariales ni afectación de prestaciones o derechos adquiridos, manteniendo las condiciones contractuales de los empleados.

Desde el Ministerio del Trabajo señalaron que la medida apunta a lograr un mejor balance entre la vida profesional y personal, al tiempo que busca impulsar la eficiencia en las empresas y promover condiciones que favorezcan la salud física y mental de los trabajadores.

Con la entrada en vigencia del nuevo esquema, todas las compañías deberán reorganizar turnos, horarios y planes de trabajo para adecuarse al tope legal establecido, sin modificar las condiciones salariales vigentes.

¿Cómo quedó la jornada laboral en Colombia durante 2025?

Durante 2025, la jornada laboral máxima en Colombia se mantuvo en 44 horas semanales, un cambio que comenzó a regir en julio de ese año como parte del cronograma oficial. Esta etapa correspondió a la penúltima reducción prevista en la Ley 2101 de 2021, diseñada para aplicar el recorte de forma gradual.

La modificación permitió que un amplio número de empleados contara con dos horas menos de trabajo por semana, sin afectar su salario ni sus prestaciones sociales. Este avance fue interpretado como un paso relevante hacia un modelo laboral más equilibrado, alineado con estándares de competitividad y bienestar.

Desde julio de 2026, los trabajadores del país pasarán oficialmente a cumplir 42 horas semanales.

Desde cuándo rige la jornada laboral de 42 horas semanales

El miércoles 15 de julio de 2026 marcará el inicio de la jornada laboral de 42 horas semanales en todo el territorio nacional. Desde ese día, las empresas —sin importar su tamaño o sector— deberán adecuar sus cronogramas internos para respetar el nuevo tope legal.

El Gobierno reiteró que no habrá reducción de salarios ni pérdida de beneficios, garantizando que los trabajadores mantendrán las mismas condiciones económicas mientras se benefician de una mejor distribución del tiempo.

Qué dice la Ley 2101 de 2021 sobre la reducción de la jornada laboral

La Ley 2101 de 2021 estableció una reducción gradual de la jornada laboral en Colombia, pasando de 48 horas semanales a 42 en un plazo de cuatro años. El proceso inició en 2023 y culminará con la entrada en vigor del nuevo límite en julio de 2026.

La normativa aclara que la hora de almuerzo no se contabiliza como parte de la jornada efectiva de trabajo, y que el Ministerio del Trabajo será la entidad encargada de vigilar el cumplimiento de la ley, imponiendo sanciones a las empresas que no respeten la reducción horaria.

¿Cuáles son las ventajas de la nueva jornada laboral en Colombia?

Entre los principales beneficios de la reducción a 42 horas se destacan la mejora en la calidad de vida de los trabajadores, el aumento en la productividad y la posibilidad de dedicar más tiempo al descanso o a la familia.

Expertos aseguran que los países con jornadas más cortas suelen registrar menores índices de estrés y ausentismo laboral.

Sin embargo, los gremios empresariales advierten desafíos logísticos para reorganizar los turnos, especialmente en sectores como comercio, manufactura y servicios, donde podría ser necesario contratar más personal o implementar nuevos modelos de trabajo.

A pesar de estos retos, el Gobierno mantiene su postura: la medida apunta a consolidar una relación laboral más equilibrada, moderna y sostenible, en línea con las tendencias internacionales.