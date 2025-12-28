Hallazgo del siglo | Desentierran monedas y lingotes de oro en un campo sembrado y pertenece a un sólo país.

Un equipo de arqueólogos dedicados al estudio de la Europa antigua confirmó el descubrimiento de un tesoro de oro enterrado en un sector rural cercano a la ciudad de Pilsen, en la República Checa. El hallazgo, compuesto por monedas y pequeños bloques de metal precioso, salió a la luz tras una serie de relevamientos técnicos que permitieron detectar anomalías en el subsuelo y delimitar el área de excavación.

Desde el Museo y Galería del Norte de Pilsen señalaron que las piezas recuperadas aportan información clave sobre la ocupación celta en esta parte de Europa Central. Según explicaron, el conjunto destaca tanto por su antigüedad como por su notable nivel de preservación, un factor que facilitará nuevos estudios sobre la organización social, económica y cultural de las comunidades que habitaron la región siglos atrás.

Especialistas del Instituto Arqueológico de la Academia Checa de Ciencias indicaron que las siguientes etapas de investigación incluirán estudios isotópicos avanzados. Estos análisis permitirán establecer el origen geográfico del oro, con el objetivo de saber si fue extraído de yacimientos locales o si llegó a la región a través de antiguas redes de intercambio a larga distancia.

Los expertos del Instituto Arqueológico de la Academia Checa de Ciencias realizaron los análisis de oro. (Fuente: archivo)

Encuentran oro en República Checa: cómo fue hallado el tesoro

La reconstrucción del descubrimiento se remonta a varios años atrás, antes de que el hallazgo despertara interés público. En 2021, una persona que exploraba el área con un detector de metales detectó restos de una moneda antigua, atribuida al siglo II a.C.. A partir de ese primer indicio, el lugar, utilizado para actividades agrícolas, pasó a ser examinado mediante excavaciones arqueológicas planificadas, coordinadas para no interferir con los ciclos productivos del terreno.

De acuerdo con los investigadores, los objetos encontrados pudieron haber sido depositados como parte de intercambios comerciales antiguos o enterrados de forma intencional con un significado simbólico o ceremonial. En el mismo sector también aparecieron restos óseos de un caballo y herramientas metálicas, hallazgos que refuerzan la hipótesis de que el sitio habría tenido un uso ritual o estuvo vinculado a prácticas económicas primitivas.

Monedas, lingotes y piezas únicas de oro encontradas en Pilsen

El director del MGSP, Pavel Kodera, aseguró que el yacimiento “contiene una gran cantidad de objetos metálicos pequeños pero excepcionales, en su mayoría monedas, aunque también se hallaron lingotes, escamas de oro en bruto, pendientes y fragmentos de pulseras”.

Las claves del asombroso hallazgo:

Más de 500 monedas de oro y plata , muchas con símbolos de la cultura celta.

Lingotes y trozos de oro en bruto , además de escamas y pequeños adornos.

Diseños detallados con figuras de caballos, jabalíes, soles y dioses celtas .

Influencias helenísticas, con retratos y motivos de origen griego.

El director del MGSP, Pavel Kodera, aseguró que el yacimiento “contiene una gran cantidad de objetos metálicos. (Fuente: archivo)

Las monedas miden entre 7 milímetros y 1,5 centímetros y presentan diseños únicos que reflejan la mitología y el pensamiento celta.

“Las imágenes son verdaderas obras de arte, que reflejan la mitología y la mentalidad del pueblo celta”, explicó Kodera.

Los investigadores concluyeron que este terreno pudo haber sido un punto de reunión estacional donde las comunidades locales realizaban rituales o transacciones comerciales, dejando como legado uno de los tesoros arqueológicos más valiosos de Europa Central.