El Gobierno colombiano confirmó la suspensión total de clases en los niveles de preescolar, primaria y secundaria en todos los colegios públicos del país durante una jornada específica del calendario académico. La medida se enmarca dentro de la normativa vigente sobre festivos nacionales y no corresponde a un cierre extraordinario del sistema educativo. Con la llegada del primer trimestre del año, muchas familias comienzan a consultar cómo impactan los días festivos en la actividad escolar y qué ajustes se realizan en la agenda educativa oficial. El Ministerio de Educación Nacional informó que el lunes 23 de marzo no se desarrollarán actividades académicas en los colegios oficiales debido al feriado nacional por el Día de San José, trasladado a lunes según lo establece la legislación vigente. La suspensión de clases responde al calendario oficial de festivos en Colombia, por lo que no implica un receso adicional ni una modificación estructural del año lectivo. Las instituciones deben reorganizar sus actividades para retomar la normalidad una vez finalizada la jornada festiva. El retorno a las aulas está previsto para el martes 24 de marzo, una vez concluido el día festivo. A partir de esa fecha, los establecimientos educativos deberán continuar con su programación académica habitual y cumplir con las horas lectivas exigidas por la normativa. La jornada corresponde a un festivo puntual, por lo que el calendario escolar continúa su curso normal sin alteraciones adicionales para estudiantes y docentes en todo el territorio nacional.