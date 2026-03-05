La financiación de las universidades públicas en Colombia tendrá un cambio profundo tras la promulgación de una nueva reforma que modifica el sistema de asignación de recursos para la educación superior. El Gobierno nacional confirmó que las instituciones estatales recibirán más presupuesto cada año, lo que permitirá mejorar salarios, ampliar la cobertura estudiantil y fortalecer la infraestructura universitaria en todo el país. La decisión fue oficializada con la sanción de una ley que transforma la forma en que se calculan los recursos destinados a las instituciones públicas de educación superior, un sistema que había permanecido prácticamente sin cambios durante más de tres décadas. El nuevo modelo de financiación modifica los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que regulaban el crecimiento anual de los recursos para las universidades públicas. Durante más de 30 años, el presupuesto de estas instituciones aumentaba según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, ese indicador no reflejaba los costos reales del sistema universitario, como el pago de docentes, el sostenimiento de laboratorios, la investigación científica o la modernización tecnológica. Con la reforma aprobada, el incremento anual de los recursos ahora se calculará con base en el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), un indicador que mide con mayor precisión los gastos propios del sector. Este cambio permitirá que los presupuestos crezcan de acuerdo con las necesidades reales de las universidades y no únicamente con la inflación general del país. El Ministerio de Educación explicó que el antiguo modelo de financiación generó durante años un desfase entre el presupuesto asignado y el crecimiento del sistema universitario. Mientras aumentaba el número de estudiantes y se ampliaban los programas académicos, los recursos disponibles no crecían al mismo ritmo, lo que provocó déficits financieros y limitaciones para invertir en infraestructura, investigación y contratación de docentes. La nueva reforma busca cerrar esa brecha histórica y consolidar un sistema más estable para las universidades públicas, garantizando recursos suficientes para su funcionamiento y expansión. Además, el nuevo esquema vincula progresivamente la inversión en educación superior al crecimiento de la economía del país, con una meta de largo plazo que busca llevar el presupuesto del sector hasta el equivalente al 1 % del Producto Interno Bruto. Según las cifras presentadas por el Gobierno, el acceso a la educación superior ha aumentado en los últimos años. La cobertura pasó del 54,9 % en 2022 a cerca del 60 % en 2025, lo que representa aproximadamente 347.000 nuevos estudiantes que lograron ingresar a programas universitarios, tecnológicos o técnicos profesionales. Este crecimiento se relaciona con la ampliación de cupos, la consolidación de programas de gratuidad y el fortalecimiento de las universidades públicas. La meta oficial es seguir aumentando el acceso en los próximos años y superar el 70 % de cobertura, acercando al país a los niveles registrados en varios países de la OCDE. El fortalecimiento presupuestal ya se refleja en las cifras de inversión del Estado en educación superior. Al inicio del actual gobierno, las transferencias para las universidades públicas rondaban los 5,5 billones de pesos. Para 2025, el monto alcanzó cerca de 12 billones, y para 2026 el presupuesto supera los 13,3 billones de pesos. Con la entrada en vigor del nuevo modelo, el presupuesto seguirá aumentando de manera progresiva en los próximos ciclos fiscales, lo que permitirá financiar más infraestructura, ampliar cupos universitarios y consolidar programas de gratuidad.