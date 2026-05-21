La Fiscalía presentó conversaciones de WhatsApp, entrevistas y pruebas halladas dentro del vehículo relacionado con la muerte de Yulixa Toloza.

La investigación por la muerte de Yulixa Toloza continúa avanzando y en las últimas horas un juez de control de garantías avaló la captura de dos ciudadanos venezolanos señalados de tener presunta participación en el caso. Las autoridades sostienen que ambos habrían intervenido en la recuperación y traslado del vehículo relacionado con los hechos ocurridos en Bogotá.

La audiencia judicial se llevó a cabo en Cúcuta y allí la Fiscalía expuso varios elementos que, según el ente investigador, vincularían a los detenidos con el automóvil utilizado antes de que la víctima fuera encontrada sin vida en el municipio de Apulo, en Cundinamarca. Entre las pruebas presentadas aparecen conversaciones de WhatsApp, entrevistas y evidencias halladas dentro del carro.

El proceso ha generado atención debido a las hipótesis que manejan las autoridades sobre el recorrido del vehículo y las personas que habrían participado en distintas etapas posteriores a la desaparición de Yulixa Toloza. La investigación continúa mientras la Fiscalía prepara la imputación formal de cargos contra los capturados.

¿Por qué capturaron a dos ciudadanos venezolanos en el caso Yulixa Toloza?

La Fiscalía relacionó a Jesús Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequera con la presunta recuperación del Chevrolet Sonic que estaría conectado con la muerte de Yulixa Toloza. Según la investigación, el automóvil había sido dejado en un parqueadero del municipio de Los Patios, en el área metropolitana de Cúcuta, donde posteriormente habría sido movilizado.

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De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, los dos hombres habrían recibido dinero para participar en el traslado del vehículo. Las autoridades invesbtigan si su papel dentro del caso estaría relacionado con conductas de ocultamiento y favorecimiento, además de una posible complicidad en el homicidio que actualmente es materia de investigación judicial.

La audiencia por el caso Yulixa Toloza se realizó en Cúcuta y continuará con la imputación de cargos. Fiscalía General

Las pruebas que presentó la Fiscalía en la audiencia del caso Yulixa Toloza

Durante la diligencia judicial, la Fiscalía reveló que analizó conversaciones extraídas de WhatsApp en las que supuestamente se coordinaban movimientos relacionados con el vehículo. Los investigadores consideran que esos mensajes podrían aportar información clave para reconstruir lo ocurrido después de la desaparición de la víctima.

Además de los chats, el ente acusador presentó entrevistas y diferentes elementos encontrados dentro del automóvil. Para las autoridades, estas evidencias permitirían establecer conexiones entre las personas involucradas y aclarar el recorrido que siguió el carro desde Bogotá hasta Norte de Santander.

Qué dijo la defensa de los capturados por el caso Yulixa Toloza

El abogado defensor de los procesados solicitó ante el juez la libertad inmediata de sus clientes al considerar que existieron irregularidades durante el procedimiento de captura. Según explicó, habría dudas sobre el cumplimiento de los tiempos legales establecidos para ejecutar la orden judicial.

La defensa también cuestionó que la Fiscalía no entregara suficientes explicaciones sobre la demora entre la expedición de la orden y la materialización de la captura. Estos argumentos fueron debatidos durante la audiencia antes de que el juez tomara una decisión sobre la legalidad del procedimiento.

La decisión del juez sobre las capturas en el caso Yulixa Toloza

Tras escuchar a las partes, el juez de control de garantías concluyó que las capturas cumplían con los requisitos exigidos por la ley y determinó que durante el procedimiento fueron respetados los derechos fundamentales de los detenidos. El togado validó tanto la orden judicial como la correcta identificación de los implicados.

El funcionario judicial también indicó que la Fiscalía presentó suficientes elementos para sustentar la legalización de las capturas en esta etapa inicial del proceso. La audiencia quedó suspendida y continuará con la imputación formal de cargos, mientras las autoridades siguen recopilando pruebas para esclarecer completamente el caso.