La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, mantuvo su negativa de suspender las órdenes de captura contra 29 cabecillas del Ejército Gaitanista de Colombia, también conocido como Clan del Golfo, luego de una reunión de más de tres horas con el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño. La postura de la Fiscalía evidencia las tensiones entre la política de paz total del Gobierno de Gustavo Petro y las exigencias judiciales para otorgar beneficios a estructuras armadas responsables de graves delitos en distintas regiones del país. Camargo dejó claro que por ahora no existen las condiciones jurídicas ni las garantías suficientes para suspender las órdenes antes del próximo 25 de junio, fecha en la que comenzarían a operar oficialmente las llamadas Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). Según explicó la Fiscalía, la información entregada hasta el momento por el Gobierno permite conocer el compromiso de algunos integrantes del grupo de ingresar a esas zonas, pero no ofrece elementos suficientes para verificar el contenido real de los acuerdos ni el número exacto de integrantes que quedarían bajo control institucional. La jefa del ente acusador advirtió además que la verificación no puede depender únicamente de información suministrada por el propio grupo ilegal, sino que debe existir un mecanismo claro, verificable y controlado por autoridades del Estado para identificar plenamente a quienes participarían en el proceso. A través de un comunicado de ocho puntos, la Fiscalía estableció que antes de cualquier beneficio judicial deben existir acciones concretas por parte del Clan del Golfo, entre ellas la suspensión de actividades criminales, la entrega de menores reclutados, información sobre desaparecidos, entrega de armas y el abandono de economías ilegales vinculadas al narcotráfico y la extorsión. La entidad también subrayó que las Zonas de Ubicación Temporal no representan un permiso general de movilidad ni implican automáticamente la suspensión de órdenes de captura, sino que deben entenderse como espacios transitorios orientados al sometimiento a la justicia y al desmantelamiento progresivo de la organización criminal. Entre los 29 cabecillas incluidos en la solicitud presentada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz figura alias “Chiquito Malo”, señalado como el máximo cabecilla del Clan del Golfo. Sobre él pesa además una solicitud de extradición hacia los Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y crimen organizado, lo que agrega una capa adicional de complejidad jurídica a cualquier eventual beneficio. La Fiscalía recordó que será únicamente a partir del 25 de junio de 2026 cuando podrían comenzar a surtir efecto medidas como la inmunidad de tránsito y permanencia dentro de las zonas, siempre que se cumplan los requisitos legales establecidos. Mientras tanto, las autoridades mantienen la presión judicial sobre los principales líderes de una organización señalada de controlar el narcotráfico, los homicidios y la extorsión en varias zonas del país.