La Cancillería de Colombia confirmó un cambio clave en el proceso para tramitar el pasaporte colombiano, un documento esencial para viajar al exterior. La modificación elimina un requisito que durante años generó congestión y demoras, aunque no aplicará para todos los ciudadanos. La decisión se da en medio de la transición hacia un nuevo modelo de pasaportes, que empezará a implementarse en abril de 2026. Este ajuste forma parte de una estrategia para modernizar el sistema y mejorar la atención al público. Quienes planean solicitar el documento por primera vez o renovarlo deberán revisar si cumplen con las condiciones para acceder a este beneficio, que permitirá realizar el trámite con mayor rapidez en ciertos casos. Desde marzo de 2026, el proceso en Bogotá cambia de forma significativa. La entidad eliminó la obligación de agendar turno previo para acudir a sus sedes, una medida que impacta directamente a miles de usuarios que debían esperar disponibilidad en línea. La Cancillería anunció: “Desde el 16 de marzo, podrás expedir tu pasaporte sin cita previa”. Ahora, los ciudadanos solo deben presentarse en los puntos de atención con la documentación requerida y el pago correspondiente, lo que reduce tiempos y simplifica el proceso. Fuera de Bogotá, la expedición del documento sigue bajo la responsabilidad de las gobernaciones, por lo que las condiciones pueden variar según cada departamento: El costo del pasaporte en Colombia no es uniforme y depende de la ciudad donde se tramite, debido a impuestos adicionales definidos por autoridades locales: A partir del 1 de abril de 2026, el país adoptará un nuevo esquema de producción. La personalización del documento se realizará en territorio nacional, mientras que la fabricación inicial de las libretas contará con apoyo internacional. Las autoridades aclararon que los pasaportes actuales seguirán vigentes hasta su fecha de vencimiento.