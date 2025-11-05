El Ministerio de Educación confirmó que el lunes 17 de noviembre no habrá clases en ningún nivel educativo debido a la conmemoración del Día de la Independencia de Cartagena. La medida aplica para colegios públicos y privados de todo el país, incluyendo los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

La decisión fue formalizada mediante un decreto que establece el cierre de instituciones educativas en esta fecha, considerada festiva nacional. Con ello, millones de estudiantes y docentes disfrutarán de un día libre, mientras las autoridades locales preparan actos culturales y desfiles en homenaje a la histórica gesta independentista.

Cierran todas las escuelas el lunes 17: los motivos

El cierre generalizado de escuelas responde a la disposición oficial que reconoce el 11 de noviembre como Día de la Independencia de Cartagena, trasladado este año al lunes 17 para conformar un fin de semana largo. Esta decisión busca promover la participación ciudadana en las actividades conmemorativas y fortalecer el sentido histórico entre los estudiantes.

Según el Ministerio de Cultura y las secretarías locales, el traslado del feriado también facilita la organización de eventos públicos y la movilización turística hacia la región Caribe. Cartagena y otras ciudades del país preparan desfiles, actos cívicos y exposiciones que destacan el valor simbólico de la independencia y su impacto en la identidad nacional.

Cierran las escuelas en todo el país: las principales zonas afectadas

El Ministerio de Educación aclaró que la suspensión de clases abarca todas las regiones del país, aunque el impacto será mayor en las ciudades costeras, donde se concentran los actos oficiales por el Día de la Independencia de Cartagena. Instituciones educativas de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla también confirmaron la medida, ajustando sus calendarios académicos para evitar la pérdida de jornadas escolares.

Las autoridades locales indicaron que los cierres temporales permitirán realizar actividades culturales y cívicas sin interferir con el horario escolar, además de reforzar la seguridad durante los eventos masivos. En el caso de Cartagena, el operativo incluye cierres viales y controles de tránsito en las principales avenidas cercanas al centro histórico.

Caribe colombiano: Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Sincelejo.

Región Andina: Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Tunja.

Pacífico: Cali, Popayán y Pasto.

Orinoquía y Amazonía: Villavicencio, Florencia y Leticia.

Calendario escolar: las escuelas cerrarán en estos días