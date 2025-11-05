De acuerdo con el cronograma del Ministerio de Educación y el calendario laboral de Colombia, este lunes 17 de noviembre será un día festivo en todo el país. La jornada está reservada para conmemorar la Independencia de Cartagena, una fecha histórica que marcó un paso decisivo en la libertad del territorio colombiano frente al dominio español.

Este lunes no habrá clases en instituciones educativas públicas ni privadas , al igual que tampoco se laborará en oficinas gubernamentales. El día está contemplado en la Ley 51 de 1983, que define los feriados nacionales de carácter cívico y patriótico.

¿Cuál es el próximo feriado en el país?

El festivo del 17 de noviembre será uno de los últimos puentes del año y permitirá a miles de colombianos disfrutar de un fin de semana largo.

Quienes logren tomarse el viernes 14 como día compensatorio o de vacaciones podrán unirlo con el sábado 15, domingo 16 y lunes 17, completando así cuatro días de descanso consecutivos.

Varias instituciones educativas, empresas y entidades públicas ya contemplan ajustes en sus horarios o cierres temporales durante esta fecha para aprovechar el feriado .

¿Qué se celebra el 17 de noviembre?

El Día de la Independencia de Cartagena conmemora la proclamación de independencia de la ciudad frente al dominio español el 11 de noviembre de 1811. Sin embargo, por disposición legal, la celebración se traslada al lunes 17 de noviembre para generar un fin de semana largo.

Cartagena fue una de las primeras ciudades en declarar su independencia, y su gesto marcó el inicio de un movimiento libertario que inspiró al resto del país. Por eso, esta fecha es símbolo de soberanía, valentía y patriotismo.

Durante esta jornada suelen realizarse desfiles, actos conmemorativos y ceremonias oficiales en distintas regiones del país, especialmente en la capital del departamento de Bolívar.

¿Qué otros feriados quedan en 2025 en Colombia?

Tras el puente del 17 de noviembre, al calendario colombiano solo le restarán dos feriados nacionales: