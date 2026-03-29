Una nueva polémica política volvió a escalar en Colombia tras un discurso que generó fuertes reacciones y dejó al descubierto tensiones profundas entre sectores enfrentados. Lo que comenzó como una intervención pública terminó derivando en un cruce directo de alto voltaje. En medio de un clima político ya sensible, las declaraciones reactivaron debates sobre el pasado reciente del país, el rol de distintos actores y la forma en que se interpreta la historia. Las repercusiones no tardaron en multiplicarse tanto en escenarios institucionales como en redes sociales. Detrás de este episodio, aparecen acusaciones cruzadas, cuestionamientos personales y una disputa narrativa que excede lo discursivo. El trasfondo conecta con temas sensibles como el conflicto armado, la política y el narcotráfico. El cruce se originó tras un discurso de Iván Cepeda en Medellín, donde el dirigente retomó una intervención previa y afirmó: “Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía, y del terrorismo de Estado”. En ese mismo mensaje, también sostuvo que “surgió una alianza perversa entre sectores económicos, políticos y armados”, lo que generó rechazo en distintos sectores políticos y autoridades locales. Frente a las críticas, Cepeda defendió su postura y aseguró: “Mis palabras fueron perversamente descontextualizadas por el alcalde de Medellín, el gobernador de Antioquia”. Además, fue enfático al señalar: “Hoy no vengo a retractarme, ni a arrepentirme, ni a rectificar lo que dije”. La respuesta de Álvaro Uribe no se hizo esperar. El expresidente reaccionó con dureza y afirmó: “Cepeda, bandido camuflado de Derechos Humanos”, en un mensaje en el que también lo acusó de favorecer intereses criminales. El intercambio entre Uribe y Cepeda se da en un contexto político marcado por la polarización y la cercanía de procesos electorales. Este tipo de cruces refleja no solo diferencias ideológicas, sino también disputas por la interpretación del pasado reciente. En su respuesta, Uribe también sostuvo que “Cepeda instigó contra Miguel Uribe” y vinculó sus acciones con estructuras ilegales, elevando aún más la tensión del debate público. Por su parte, Cepeda reafirmó su posición durante el acto y expresó: “Decir la verdad aunque incomode, aunque cueste, aunque desate ataques es un acto cívico”, dejando en claro que no modificaría su postura. El episodio volvió a poner en agenda temas como la parapolítica, el narcotráfico y el conflicto armado. El impacto del cruce entre Uribe y Cepeda trasciende lo personal y se proyecta sobre el escenario político nacional, en un momento clave para Colombia.