La Policía en Arauca avanza en las investigaciones por el ataque armado contra el esquema de protección del senador Jairo Castellanos, un hecho que dejó dos escoltas muertos y que activó un operativo conjunto de las autoridades. El caso fue explicado por el comandante departamental en declaraciones a La FM, donde confirmó que se desplegaron de inmediato labores de inteligencia y policía judicial. El atentado ocurrió en una vía del departamento de Arauca cuando hombres armados interceptaron vehículos vinculados al esquema de seguridad. Los agresores dispararon contra una de las camionetas y causaron la muerte de dos integrantes del equipo de protección. Según explicó el comandante de Policía de Arauca en entrevista con La FM, una de las principales líneas de investigación apunta a una estructura del ELN con presencia histórica en la zona. Indicó que se trata de un grupo con redes de apoyo y hombres armados que opera desde hace años en el departamento. El oficial señaló que, por ahora, se manejan varias hipótesis sobre el objetivo del ataque y que no está completamente definido si iba dirigido directamente contra el senador o contra la caravana de seguridad. Las autoridades mantienen abiertas varias líneas investigativas mientras recolectan pruebas y testimonios. También detalló que desde el momento en que se conocieron los hechos se activaron registros en el sector y verificación de rutas, además de análisis de información de inteligencia en terreno. El comandante explicó que los puestos de control de fuerza pública se instalan según mapas de riesgo y movimientos detectados de grupos armados. Aseguró que la presencia operativa se ajusta de forma permanente y que los patrullajes se concentran en zonas donde se detecta mayor actividad ilegal. Añadió que los grupos delincuenciales suelen movilizarse vestidos de civil y de forma encubierta, mientras que la presencia de Policía y Fuerzas Militares es visible en los puntos priorizados. Tras el ataque, el Ministerio de Defensa anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por datos que permitan identificar y capturar a los responsables. El ministro informó que se activó un trabajo coordinado entre Policía, Fuerzas Militares y Fiscalía para esclarecer el caso y judicializar a los autores. Desde el Gobierno también se confirmó que el senador Castellanos no se encontraba dentro de los vehículos atacados al momento de los disparos. Las autoridades calificaron como preliminar la hipótesis que vincula al ELN con el hecho. Se habilitaron además canales oficiales para recibir información ciudadana, entre ellos las líneas contra el crimen, números de emergencia y contactos del GAULA, como parte de la estrategia para acelerar resultados en la investigación. El senador Castellanos difundió un mensaje público en el que expresó su dolor por la muerte de sus escoltas y envió condolencias a las familias. También pidió garantías de seguridad para el ejercicio de la actividad política en los territorios. Autoridades confirmaron posteriormente que varios integrantes de su equipo que habían sido retenidos tras el ataque fueron liberados y trasladados a un centro médico para valoración, cerrando esa línea de emergencia dentro del caso.