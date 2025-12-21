Encuentran una estructura terrestre debajo del Triángulo de las Bermudas: se develan las misteriosas lecturas en la región

Una serie de detonaciones alteró la calma de una base militar en el norte del país y encendió las alarmas en los organismos de seguridad. El hecho ocurrió en Aguachica, Cesar, donde un ataque con explosivos dejó víctimas y abrió interrogantes sobre las capacidades de protección en instalaciones estratégicas.

El episodio no pasó desapercibido en la Casa de Nariño. Horas después, el presidente Gustavo Petro hizo referencia directa a lo ocurrido y anticipó decisiones excepcionales, en un contexto marcado por recientes hechos de violencia y tensiones con grupos armados ilegales.

Aunque los detalles del ataque comenzaron a conocerse de forma gradual, el impacto político fue inmediato. La mención a nuevas compras militares y a mecanismos extraordinarios de contratación volvió a poner en discusión la seguridad nacional y las herramientas del Estado para responder a este tipo de amenazas.

Gustavo Petro activó la urgencia para comprar sistema antidrones. (Fuente: archivo)

Atentado en Aguachica y ataque a la base militar El Juncal

El atentado en Aguachica tuvo como objetivo la base militar El Juncal, donde fueron lanzados seis cilindros bomba. En medio del ataque se registraron detonaciones adicionales y disparos, lo que derivó en enfrentamientos dentro del perímetro militar.

Según información oficial citada por el propio mandatario, el saldo preliminar es de cuatro militares muertos y trece heridos en un batallón de instrucción y entrenamiento del Ejército. El hecho evidenció vulnerabilidades en la protección aérea de la base, un punto clave señalado por el Gobierno.

Tras el ataque a la base militar El Juncal, el Ministerio de Defensa anunció una recompensa de 200 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables. Las autoridades mantienen operativos en la zona para evitar nuevos hechos violentos.

Gustavo Petro y la urgencia manifiesta para comprar sistema antidrones

En su pronunciamiento, Gustavo Petro aseguró que el atentado ocurrió por la falta de sistemas antidrones priorizados. Por esta razón, anunció que el Gobierno utilizará la figura de urgencia manifiesta para acelerar la compra de estos equipos a nivel nacional.

El presidente explicó que la adquisición de un sistema antidrones tendría un costo aproximado de un billón de pesos para todo el país y que la urgencia manifiesta permitirá contratar de forma directa, sin licitación, ante una situación considerada excepcional y urgente.

Petro también se refirió al paro armado del ELN, al que atribuyó motivaciones políticas y una capacidad operativa reducida frente a años anteriores. Sus declaraciones reavivaron el debate sobre el alcance real de los grupos armados y la estrategia de seguridad del Gobierno frente a estos ataques.