La Policía Nacional de Colombia confirmó un aumento histórico en la bonificación mensual de los auxiliares de Policía, un cambio que marca un antes y un después en las condiciones económicas de quienes prestan el servicio militar en la institución. Desde este mes, más de 23.000 auxiliares recibirán un incremento del 45,9 % en su ingreso, que pasa a ser equivalente a un salario mínimo legal vigente y quedará establecido de manera permanente. La medida se enmarca en la Ley 2384 de 2024, sancionada el 19 de julio de ese año, que modifica el régimen del servicio militar obligatorio para garantizar que la bonificación mensual de quienes prestan servicio -incluidos los auxiliares- equivalga a un salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV). Esta valoración económica representa un avance histórico en el reconocimiento del servicio que prestan los auxiliares durante su período de compromiso institucional. El aumento para los auxiliares de Policía es del 45,9 % sobre su bonificación mensual previa, lo que permite que su ingreso sea equivalente al Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) en Colombia a partir de enero de 2026, consolidando uno de los ajustes más significativos en la historia reciente de la institución para este grupo de servicio obligatorio. La Policía ha indicado que el ajuste salarial se aplica de forma automática y sin trámites extra para los auxiliares actualmente en servicio. El ajuste comenzó a regir en enero de 2026, según confirmó la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional, por lo que los auxiliares ya verán reflejado el aumento en su bonificación mensual de forma inmediata y como un ingreso fijo mientras cumplan su servicio. Además, al quedar establecido por ley, el incremento no será temporal ni condicionado, sino que se mantendrá en el tiempo como parte de las condiciones económicas del servicio. La medida beneficia a más de 23.000 auxiliares de Policía en todo Colombia, jóvenes que prestan servicio obligatorio en funciones de apoyo a la seguridad, vigilancia y atención comunitaria en zonas urbanas y rurales. Por primera vez en la historia, este grupo es incluido de manera explícita en un esquema de mejora económica de este alcance. Desde la institución se destacó que muchos de estos jóvenes provienen de contextos vulnerables y cumplen su servicio en territorios con alta demanda operativa, por lo que el ajuste busca responder a una deuda histórica con su labor. Uno de los puntos más relevantes es que el aumento no es temporal ni condicionado, sino que, al estar respaldado por la Ley 2384 de 2024, el pago equivalente al salario mínimo legal mensual vigente quedará establecido de forma permanente para los auxiliares de Policía mientras presten su servicio militar obligatorio.