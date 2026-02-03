Así fue el ataque con granada en el barrio Santa Fe de Bogotá: murió una persona.

Tras la explosión ocurrida en el barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá, las autoridades continúan con la investigación para establecer con precisión qué ocurrió y quiénes estarían detrás del hecho. El caso fue reportado días atrás y quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona.

De acuerdo con El Tiempo, un video del sector muestra el momento en que dos personas que se movilizaban en motocicleta pasan por una zona comercial y lanzan un artefacto explosivo que detona segundos después. El ataque dejó varios heridos y provocó la muerte de un adulto mayor que posteriormente falleció en un centro asistencial.

En las imágenes divulgadas se observa que, antes de la detonación, había personas en puestos de venta y vehículos estacionados frente a locales que aún estaban abiertos. El artefacto cae sobre el andén, rueda unos metros y explota, generando humo y pánico entre quienes estaban cerca. Varias personas corren para resguardarse tras escuchar la detonación.

Qué se sabe de los heridos y la víctima fatal

Según reportes oficiales citados por El Tiempo, más de una decena de personas recibieron atención médica tras el ataque. Entre los afectados estuvo un hombre de 75 años que murió mientras era atendido por personal de salud.

🇨🇴 | Revelan video del atentado con granada en Santa Fe: ataque dejó 13 heridos y un muerto en Bogotá, Colombia. pic.twitter.com/BKrKFSyPWk — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 2, 2026

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó su solidaridad con los familiares de la víctima y con los lesionados, y calificó el hecho como un acto delincuencial que está bajo investigación de la Policía y la Fiscalía.

Líneas de investigación que analizan las autoridades

La Policía de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación indicaron que avanzan las labores para identificar a los responsables. Entre los elementos revisados se encuentran los videos de seguridad y testimonios de testigos del sector.

Así fue el ataque con granada en el barrio Santa Fe de Bogotá: murió una persona. Captura de pantalla X

También se conoció que un comercio de la zona habría recibido contactos extorsivos meses antes del ataque. Esa información fue incorporada al expediente, aunque todavía no fue definida como causa directa del hecho.

Otra hipótesis mencionada por el secretario de Seguridad de la ciudad, César Restrepo, en declaraciones recogidas por el medio citado, apunta a una posible disputa por control territorial entre estructuras criminales, línea que sigue en verificación por parte de los investigadores.