Los aportes serán voluntarios y estarán destinados a atender la emergencia (Fuente: EFE/Carlos Ortega).

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El Congreso de la República aprobó una proposición para que los senadores y representantes que así lo decidan puedan donar voluntariamente un día de salario a las personas damnificadas por el terremoto que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto. La iniciativa fue liderada por el presidente del Senado, Honorio Henríquez, y el presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil.

La decisión se tomó en medio de la emergencia provocada por el fuerte movimiento telúrico, cuyo epicentro estuvo ubicado en San José del Palmar, Chocó, y que generó afectaciones en diferentes departamentos del país. Además del aporte económico, el Legislativo aprobó la creación de una comisión bicameral encargada de acompañar y hacer seguimiento a la atención de la tragedia.

¿En qué consiste la donación de un día de salario de los congresistas?

La propuesta establece que los congresistas podrán realizar un aporte voluntario equivalente a un día de salario, aunque también tendrán la posibilidad de entregar otra suma de dinero si consideran que esa es la contribución que pueden hacer.

Es decir, no se trata de un descuento obligatorio para todos los integrantes del Congreso. La iniciativa funciona como una convocatoria para que senadores y representantes que quieran sumarse contribuyan económicamente con las familias afectadas por el terremoto.

Según la proposición aprobada, quienes decidan participar deberán informar su aporte a las áreas administrativas del Senado o de la Cámara de Representantes.

Congreso aprueba donación voluntaria de un día de salario para ayudar a víctimas del terremoto en Colombia. EFE/ John Jairo Bonilla

¿A dónde irá el dinero donado por los congresistas?

Los recursos recaudados serán dirigidos hacia la Cruz Roja Colombiana o una entidad similar que tenga la capacidad de administrar los aportes y destinarlos a la atención de las comunidades damnificadas.

De esta manera, la iniciativa busca canalizar las donaciones mediante una entidad encargada de administrar los recursos y apoyar las labores que se adelantan en las zonas golpeadas por la emergencia.

El propósito es que la solidaridad de los integrantes del Legislativo se traduzca en recursos para las personas que enfrentan las consecuencias del terremoto y requieren asistencia.

¿Qué departamentos resultaron afectados por el terremoto en Colombia?

El terremoto registrado el 10 de agosto tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, y fue sentido en diferentes regiones del territorio nacional.

Entre los departamentos que reportaron afectaciones se encuentran Chocó, Valle del Cauca, Caldas, Quindío y Risaralda, mientras las autoridades y organismos de socorro avanzan con la evaluación de daños y la atención de las comunidades.

La emergencia también generó afectaciones en municipios y ciudades como Quibdó, Cali, Pereira y Manizales, de acuerdo con los balances oficiales divulgados durante los primeros días posteriores al sismo.

La magnitud de la tragedia llevó a diferentes instituciones del Estado a poner en marcha medidas de acompañamiento para las familias damnificadas.

¿Qué comisión creó el Congreso para hacer seguimiento al terremoto?

Además de promover la donación voluntaria de dinero, el Congreso aprobó la conformación de una comisión bicameral de seguimiento y acompañamiento a la emergencia.

Esta instancia estará integrada por congresistas de Senado y Cámara y tendrá como objetivo realizar seguimiento a las acciones que se adelanten para atender las consecuencias del terremoto.

La comisión permitirá que el Legislativo acompañe las medidas adoptadas por las autoridades y conozca de primera mano la evolución de la emergencia, las necesidades de las comunidades y las acciones de atención.

El Senado informó que la comisión acompañará las actuaciones que pueda desarrollar el Congreso frente a la tragedia.

¿Qué se sabe de las víctimas del terremoto en Colombia?

La emergencia dejó un balance que aumentó durante los primeros días de atención. Para el miércoles 12 de agosto, el Senado reportó 239 personas fallecidas y 3.755 heridas, cifras que reflejaban la magnitud de la tragedia provocada por el movimiento telúrico.

Ante este panorama, organismos de socorro, autoridades nacionales y gobiernos territoriales continuaron con las labores de búsqueda, rescate, atención de heridos y evaluación de los daños ocasionados por el terremoto.

La respuesta institucional también incluyó acciones para acompañar a las familias que perdieron a sus seres queridos y a quienes resultaron afectados por los daños registrados en distintas zonas del país.