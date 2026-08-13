Terremoto en Colombia: la reconstrucción podría costar más de $20 billones, según AmCham

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La respuesta empresarial frente al terremoto comenzó a tomar fuerza con la recolección de dinero, medicamentos, alimentos y productos básicos destinados a las comunidades damnificadas. Empresas, gremios y fundaciones trabajan para coordinar los aportes y garantizar que lleguen a las zonas con mayores necesidades.

María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, explicó que uno de los principales objetivos es evitar la dispersión de las donaciones y utilizar canales confiables para su distribución. Al mismo tiempo, advirtió que la emergencia tendrá una segunda etapa mucho más extensa: la reconstrucción podría requerir más de $20 billones.

Empresas se unen para ayudar a los damnificados por el terremoto

Distintas compañías comenzaron a aportar recursos y suministros para atender las necesidades más urgentes. “ Lo que estamos diciéndoles a las empresas es unámonos todos en un esfuerzo, hagamos que el impacto sea grande ”, señaló Lacouture.

El sector farmacéutico participa con la recolección de medicamentos, mientras otras empresas han movilizado toneladas de alimentos y elementos esenciales hacia las regiones afectadas.

La intención, según explicó la dirigente, es concentrar los esfuerzos existentes en lugar de multiplicar los mecanismos de recaudación. “No crear fondos de fondos de fondos de fondos, sino buscar que se pueda generar acciones conjuntas”, afirmó.

Cómo se distribuirán las ayudas en las zonas afectadas

Otro de los desafíos es asegurar que las donaciones lleguen efectivamente a quienes las necesitan. Para eso, AmCham Colombia y Aliadas articulan acciones con Colombia Cuida Colombia, Fundación Tap, cámaras de comercio y organizaciones regionales, como la Cámara de Comercio de Pereira y ProPacífico.

Terremoto en Colombia: la reconstrucción podría costar más de $20 billones, según AmCham Archivo El Cronista

“Estamos trabajando con fundaciones reconocidas que saben hacer el proceso y que están alineadas trabajando de la mano con quienes tienen la información de las necesidades”, explicó Lacouture.

La coordinación busca identificar las prioridades de cada territorio y garantizar una distribución organizada y trazable de los recursos.

La reconstrucción podría necesitar más de $20 billones

Una vez superada la primera etapa de asistencia, comenzará el proceso de recuperación de las zonas golpeadas. Según Lacouture, las necesidades para la reconstrucción podrían superar los $20 billones, por lo que será necesario mantener la cooperación durante los próximos meses.

“Necesitamos pensar también para el día de mañana”, sostuvo la presidenta de AmCham Colombia, quien pidió que las donaciones continúen más allá de la atención inicial.

Mientras los esfuerzos actuales están concentrados en garantizar alimentos, medicamentos y productos esenciales, el próximo gran desafío será conseguir los recursos necesarios para recuperar los territorios afectados por el terremoto.