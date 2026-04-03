El operación fue anunciada por el presidente Gustavo Petro en 2025, quien destacó que la adquisición de estas aeronaves tiene como objetivo fortalecer la seguridad nacional y proporcionar al país capacidades tecnológicas de vanguardia. Este anuncio se realizó tras un exhaustivo proceso de análisis técnico y negociaciones con diversos proveedores internacionales. Con este acuerdo, Colombia concluyó una fase de evaluación respecto al reemplazo de su flota aérea, en la que participaron fabricantes de Estados Unidos, Francia y Suecia, aunque inicialmente no se revelaron ni el monto total ni la cantidad precisa de aeronaves adquiridas. El Gobierno de Colombia ha formalizado un acuerdo estratégico para fortalecer su defensa aérea, tras la confirmación de la compra de una flota de aviones de combate Gripen, fabricados en Suecia. Esta decisión se enmarca en un contexto de tensiones geopolíticas regionales y responde a una política de modernización militar promovida por el Ejecutivo. En el contexto de la adquisición de los aviones Gripen, se identifican varios factores fundamentales: De acuerdo con la información divulgada en noviembre de 2025, el Estado colombiano se comprometió a pagar alrededor de 4.300 millones de dólares por la adquisición de 17 aviones de combate JAS 39 Gripen, producidos por la empresa sueca Saab. El valor acordado contempla no solo las aeronaves, sino también aspectos vinculados a su incorporación operativa. Durante un acto oficial en una base militar, el presidente Petro confirmó los detalles económicos de la operación, que forma parte de un plan de largo plazo para fortalecer la defensa sin concentrar la dependencia en un único proveedor internacional. El mandatario subrayó que los aviones Gripen cuentan con superioridad aérea y tecnología de última generación, lo que permitirá mejorar la capacidad de disuasión frente a eventuales amenazas. Según explicó, el objetivo central es proteger la soberanía y prevenir agresiones externas. De acuerdo con el discurso presidencial, la incorporación de los Gripen responde a una lectura del escenario internacional actual, caracterizado por la incertidumbre y los conflictos regionales. En ese sentido, Petro sostuvo que Colombia debe estar preparada ante riesgos que puedan surgir desde distintos frentes. La decisión se tomó en un contexto de tensión diplomática con Estados Unidos, país que también había presentado una propuesta para vender aviones de combate a Colombia. Francia fue otro de los Estados que intentó avanzar en la negociación, aunque finalmente la opción sueca resultó prioritaria para el Gobierno. Al mismo tiempo, el jefe de Estado aclaró que, pese a las diferencias políticas, la cooperación en inteligencia con Estados Unidos se mantiene vigente, mientras el país avanza en el proceso de incorporación de los nuevos aviones de combate a su sistema de defensa aérea.