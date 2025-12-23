Anuncian lluvias torrenciales y tormentas eléctricas para los próximos días: a qué zonas afecta.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) advirtió sobre un período de lluvias intensas y tormentas eléctricas que se presentará en varias regiones de Colombia durante los próximos días. El fenómeno está asociado a condiciones atmosféricas inestables propias de la temporada, con acumulados significativos de precipitación en lapsos cortos.

Según los reportes meteorológicos más recientes, el comportamiento del clima podría generar aguaceros fuertes acompañados de descargas eléctricas, ráfagas de viento y posibles crecidas súbitas en ríos y quebradas.

Atención: las regiones con mayor probabilidad de lluvias fuertes

De acuerdo con los análisis del IDEAM, las zonas más afectadas por las lluvias y tormentas serán la región Pacífica, amplios sectores de la región Andina y puntos específicos del sur de la Amazonía. En estos lugares no se descartan episodios de lluvia persistente durante varias horas.

Se acercan tormentas a Colombia. (Fuente: archivo)

Las precipitaciones más intensas podrían presentarse en departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila y Cundinamarca, donde ya se registran suelos saturados.

Además de las lluvias, las autoridades alertaron por la alta probabilidad de tormentas eléctricas, especialmente durante las tardes y noches, lo que incrementa el riesgo de emergencias asociadas a deslizamientos de tierra y afectaciones en zonas urbanas y rurales.

También se esperan lluvias en otras regiones del país

Aunque con menor intensidad, el IDEAM señaló que también podrían presentarse lluvias en sectores del Caribe colombiano, especialmente en áreas montañosas y del piedemonte, así como en partes de la Orinoquía, donde los eventos serían más dispersos.

Durante estos días, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los boletines oficiales, evitar zonas de riesgo y prestar atención a posibles alertas por crecientes de ríos y movimientos en masa.