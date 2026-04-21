Integrantes del grupo Franco Benavides, perteneciente al Estado Mayor Central (EMC) —la principal disidencia de las FARC—, ingresaron a una escuela rural del municipio de Policarpa, en el departamento de Nariño, para entregar útiles escolares a niños en lo que las autoridades colombianas calificaron como una acción de propaganda y adoctrinamiento. Un video difundido por Caracol Radio muestra a varios hombres y mujeres armados junto a menores de edad, con quienes se fotografiaron luego de repartir material escolar dentro de un salón de clases. En las imágenes fueron identificados los alias Héctor, Cristian y Mauricio, todos integrantes del frente Franco Benavides. La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos rechazó de manera categórica las acciones de intimidación hacia los niños y su exposición a escenarios de riesgo. Además, subrayó que los entornos escolares son bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y que el ingreso de grupos armados a esos espacios constituye una infracción grave. La Consejería hizo un llamado urgente a todos los actores armados a respetar los derechos de la niñez y exhortó a las autoridades competentes a iniciar las acciones legales correspondientes para garantizar que las escuelas sean entornos seguros. En la misma línea, UNICEF había señalado que en Colombia es imperativo que los colegios sean respetados por todas las partes en conflicto, tal como lo establece el DIH, según consignó El Colombiano. Según informantes citados por EFE, los disidentes distribuyeron mensajes impresos en los que afirmaban hacer “felices a los niños con útiles escolares donde el Estado los tiene abandonados”, como parte de una estrategia de legitimación de la lucha armada ante la comunidad. Las grabaciones también muestran discursos dirigidos a los estudiantes que buscaban justificar la presencia armada en la zona. El secretario de Gobierno de Nariño, Fredy Gámez, reconoció en entrevista con Caracol Radio que este tipo de acciones no son nuevas en municipios como Cumbitara y Policarpa, donde el frente Franco Benavides ejerce una fuerte presencia. El episodio en la escuela de Policarpa se produce en un contexto de grave deterioro del orden público en el departamento. Días atrás, tres miembros del Ejército Nacional fueron asesinados en un ataque con drones en zona rural de La Victoria, en Ipiales, cerca de la frontera con Ecuador. El secretario Gámez confirmó que, pese a los rumores, no se retirará la tropa de esa zona sino que se reforzará su presencia. Ante la acumulación de incidentes, las autoridades programaron un Consejo de Seguridad con la presencia del gobernador Luis Alfonso Escobar para analizar la situación. A eso se sumó otro hecho que agravó el panorama: cuatro niños de entre 2 y 6 años resultaron gravemente heridos el domingo tras caer en un campo minado en el municipio de Olaya Herrera, presuntamente instalado por el GAO-r Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, estructura Alfonso Cano. Los menores fueron trasladados primero a Tumaco y luego al Hospital Universitario del Valle para recibir atención especializada.