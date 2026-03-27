La Fiscalía General de la Nación avanzó en el proceso judicial contra Juliana Guerrero, quien fue imputada por su presunta participación en un esquema de títulos falsos en Colombia. El caso también salpica a un exdirectivo de una institución educativa. De acuerdo con la investigación, los hechos estarían relacionados con la expedición irregular de diplomas universitarios que habrían sido utilizados para cumplir requisitos en el sector público, lo que encendió alertas sobre los controles en estos procesos. El ente acusador señaló que el exsecretario general de la Fundación San José habría certificado el cumplimiento de requisitos académicos que, en realidad, no se habrían completado. Según la Fiscalía, “en realidad, no cumplió con el plan de estudios ni con otras obligaciones”. Además, indicó que se habrían incluido datos falsos para respaldar el proceso, como registros académicos y pruebas obligatorias. Incluso, tras objeciones técnicas internas, el aval habría sido otorgado manualmente para permitir la expedición de los títulos. Las autoridades sostienen que los diplomas fueron emitidos en julio de 2025 y que la implicada los habría utilizado en trámites oficiales. Según la Fiscalía, “el 1 de julio de 2025 fueron emitidos los dos diplomas a nombre de Juliana Andrea Guerrero Jiménez, quien presuntamente tenía pleno conocimiento de su origen fraudulento y los utilizó en trámites oficiales con el fin de posesionarse como viceministra”. El caso también incluye la presunta consignación de información falsa en plataformas oficiales para acreditar requisitos. Tanto Guerrero como el otro implicado se declararon inocentes y no aceptaron los cargos, por lo que el proceso continuará en juicio, en medio de un escándalo que pone en el centro el control sobre la validez de títulos académicos.