Las decisiones sobre el calendario de feriados en Colombia suelen generar expectativa, especialmente cuando coinciden con fechas tradicionales del calendario religioso. En marzo, una conmemoración histórica vuelve a aparecer en el radar de trabajadores, estudiantes y empresas. El Día de San José suele despertar dudas por la forma en que se aplica el descanso. La clave no está solo en la fecha original, sino en cómo la normativa colombiana ordena su traslado. Detrás de este feriado hay una regla clara que explica por qué, en algunos años, se configura un fin de semana largo, incluso cuando la celebración no cae de forma natural en viernes o lunes. El Día de San José se conmemora tradicionalmente el 19 de marzo, pero en Colombia rige la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, que establece el traslado de varios feriados al lunes siguiente cuando no coinciden con ese día. Por este motivo, el descanso oficial no se fija de manera inamovible en la fecha original, sino que se mueve al lunes más cercano. En los años en que el traslado ubica el feriado un lunes 23 de marzo, se genera un fin de semana largo legal y nacional, válido para todo el país. El año 2026 recién comienza y los habitantes podrán disfrutar de los siguientes días de descanso: El Día de San José forma parte del grupo de feriados que se trasladan por ley. Junto a esta fecha, el calendario colombiano incluye otras celebraciones que siguen el mismo criterio: Este esquema busca concentrar los descansos en lunes, facilitar la planificación y ordenar la actividad económica sin alterar el carácter histórico de cada conmemoración.