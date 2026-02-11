En Colombia se ha detectado una nueva modalidad de fraude digital que busca engañar a los ciudadanos mediante mensajes de texto, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería. Estos mensajes hacen creer que la persona ha sido seleccionada como jurado de votación y suelen imitar la apariencia de comunicaciones oficiales, con logos y lenguaje institucional. Algunos mensajes incluyen enlaces que invitan a “consultar la designación” o “verificar información”, generando urgencia y temor para que las personas entreguen datos personales sin cuestionar su autenticidad. La Registraduría advirtió que estos enlaces dirigen a sitios falsos diseñados para robar información sensible, como el número de cédula, direcciones de contacto y otros datos personales. Este tipo de fraude, conocido como phishing, se ha intensificado durante las jornadas electorales debido al interés de los ciudadanos en participar correctamente en el proceso de votación. La entidad, retomada por Semana, enfatizó que nunca envía notificaciones masivas sin identificar claramente al destinatario, ni solicita información por medios no oficiales. Por eso, cualquier mensaje recibido fuera de los canales de la Registraduría debe considerarse sospechoso y no abrirse ni reenviarse. Según Rafael Vargas Gómez, director de Gestión Electoral, los avisos auténticos siempre incluyen el nombre completo del ciudadano, su número de cédula y un enlace oficial de la Registraduría. En cambio, los mensajes falsos suelen usar enlaces acortados o carecen de información precisa. “Cualquier comunicación que no cumpla con estas características no es oficial y busca robar datos personales”, advirtió Vargas. La designación de jurados también puede revisarse mediante la aplicación oficial aVotar, disponible gratis en Google Play y App Store. La Registraduría recomendó no descargar apps desde enlaces externos, pues podrían ser fraudulentos. Los ciudadanos deben verificar siempre la información en los canales oficiales y reportar cualquier intento de fraude para proteger sus datos personales.