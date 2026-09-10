Las autoridades realizaron una inspección judicial en el vehículo donde fueron encontradas las dos víctimas.

Un procedimiento de control en la vía Bogotá-Villavicencio terminó con el hallazgo de dos personas muertas dentro de un vehículo que fue interceptado en jurisdicción de Chipaque, Cundinamarca. El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que buscan establecer qué ocurrió antes de que el automotor llegara hasta ese punto.

Las primeras versiones indican que las víctimas serían una mujer y una niña de 10 años, quienes aparentemente tendrían un vínculo familiar. Los cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal para adelantar los procedimientos de identificación y determinar las causas de las muertes, según supo conocer La FM.

Hallaron a una mujer y una niña muertas dentro de un vehículo en Chipaque

El descubrimiento se produjo en el kilómetro 17+400 de la vía Bogotá-Villavicencio, uno de los principales corredores entre la capital del país y los Llanos Orientales.

De acuerdo con Noticias Caracol, agentes de la Policía de Tránsito y Transporte le habrían ordenado detenerse al conductor del vehículo, pero este presuntamente continuó su recorrido en dirección hacia Villavicencio .

Los uniformados iniciaron un seguimiento y lograron interceptar el automóvil algunos kilómetros después. Al realizar la inspección encontraron en su interior los cuerpos sin vida de una mujer y una menor de edad .

La información preliminar señala que la niña tendría 10 años y que la mujer sería su madrastra. Sin embargo, las autoridades todavía deben confirmar oficialmente las identidades y el parentesco entre ambas víctimas.

El hallazgo ocurrió en el kilómetro 17+400 de la vía Bogotá-Villavicencio, en jurisdicción de Chipaque. Las autoridades reportaron el cierre total al tráfico en ese sector. X @CoviandinaSAS

El conductor fue detenido tras intentar evadir el control policial

El procedimiento comenzó cuando el conductor aparentemente hizo caso omiso a la señal de pare realizada por los uniformados que adelantaban el control en la carretera.

Tras la persecución y posterior interceptación, el hombre quedó bajo custodia de las autoridades mientras avanzan las diligencias relacionadas con el hallazgo de los cuerpos.

La escena fue acordonada para permitir el trabajo de los equipos de criminalística. Los investigadores realizaron la inspección técnica del vehículo y recopilaron elementos que podrían ayudar a reconstruir los hechos.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente cuál era el destino del vehículo ni las circunstancias exactas en las que murieron las dos personas encontradas en su interior.

Medicina Legal analiza los cuerpos encontrados en la vía al Llano

Luego de la inspección inicial, los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

En esa entidad se realizarán los procedimientos forenses necesarios para establecer oficialmente la identidad de las víctimas y determinar las causas de sus muertes.

Los investigadores también deberán establecer cuánto tiempo llevaban los cuerpos dentro del vehículo y reconstruir los movimientos del automóvil antes de su llegada al sector de Chipaque.

La Fiscalía y las autoridades de investigación avanzan en la recopilación de pruebas y testimonios para determinar si hubo participación de otras personas y esclarecer las circunstancias que rodearon el caso.

El hallazgo provocó un cierre temporal en la vía Bogotá-Villavicencio

La atención del procedimiento judicial también generó una restricción temporal en el corredor vial. Coviandina informó que el kilómetro 17+400 permaneció cerrado mientras las autoridades realizaban las labores de inspección y levantamiento de los cuerpos.

La concesionaria explicó que la situación era ajena a la operación de la carretera y que en el lugar permaneció personal encargado de apoyar las diligencias correspondientes.

El cierre afectó temporalmente uno de los corredores estratégicos para la conexión entre Bogotá y Villavicencio, mientras los equipos de criminalística adelantaban las labores necesarias.

El caso continúa bajo investigación y las autoridades deberán confirmar la identidad de las víctimas, las causas de las muertes y la responsabilidad que podría tener el conductor detenido.