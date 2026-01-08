En esta noticia Los cortes de luz que se realizarán este jueves 8 de enero

Durante este jueves, 8 de enero de 2026, Afinia, la compañía responsable del suministro eléctrico, comunicó que llevará a cabo apagones para efectuar reparaciones indispensables para mejorar el servicio.

Estas labores de mantenimiento provocarán ciertas interrupciones en el suministro de energía en varios municipios de Colombia. Por esa razón, es fundamental conocer dónde se llevarán a cabo los cortes para estar preparados.

Santa Helena Del Opón

Los cortes de suministros se realizarán en Corregimientos Plan De Álvarez, La Aragua, Veredas Filipinas, Plan De Álvarez, La Campana, San Isidro, El Hoyo, Bocas Del Plan, La Belleza, Vainales, Palo De Cuches, La Fortuna y algunos sectores de El Danto durante las 07:00 - 07:30 horas por obras de mantenimiento preventivo de redes.

Landázuri

La interrupción del suministro se realizará en Veredas San Pedro Opón, Plan De Armas, Popayán, Dorada, Borrascoso, Miralindo, Yolandas, Pitalito, Valparaiso, El Tagual, Buenos Aires, así como sectores de Rio Blanco durante las 07:00 - 07:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Vélez

Los cortes serán en Veredas San Pedro, San Ignacio, Vista Hermosa, La Tablona, La Soledad, así como sectores de El Tagual y Las Palmas durante las 07:00 - 07:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Simacota

Interrupciones del servicio en Serranía De Los Cobardes O Yariguis durante las 07:00 - 07:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

El Playón

Cortes en Algunos sectores de la vereda Rio Blanco durante las 07:30 - 08:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Oiba

Cortes en Casco urbano sectores de las carreras 5 y 6 con calles 11,12,13 y 14 y las urbanizaciones Villa María y Balcones de Chaguata durante las 08:00 - 08:30 horas por remodelación de redes.

Bucaramanga

Interrupciones en Carrera 19 13 54 Edificio Torre Alminar durante las 07:30 - 09:30 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Girón

Cortes de energía en Algunos sectoes de la rbanización Tejares durante las 07:30 - 09:30 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Girón

Cortes del suministro en Algunos sectoes de la rbanización Tejares durante las 09:40 - 11:40 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Bucaramanga

Interrupciones en Carrera 24 21 36 San Francisco Edificio durante las 09:40 - 11:40 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Bucaramanga

Cortes en Algunos sectores de la urbanización Puente Nariño durante las 09:00 - 13:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Piedecuesta

Cortes en Vereda Guatiguará Sendero del Valle durante las 09:00 - 13:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Floridablanca

Interrupciones en Urbanización Las Villas Sector Efraín durante las 09:00 - 13:00 horas por Remodelación de redes de Baja tensión.

Lebríja

Interrupciones de electricidad en Urbanización Portal de la Victoria durante las 09:00 - 13:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Girón

Cortes por Carrera 9 109 12 Dangond - Antenas de Telecomunicaciones durante las 13:10 - 15:10 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Girón

Cortes en Barrios Mi Propio Hogar y Algunos sectores de España durante las 05:00 - 15:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

La Belleza

Interrupciones en Algunos sectores de las veredas Montebello, Los Valles y La Tipa durante las 08:00 - 16:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Barbosa

Cortes en Algunos sectores de la vereda Santa Rosa durante las 08:00 - 16:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Barrancabermeja

Cortes en Algunos sectores de la vereda Sogamoso durante las 09:00 - 16:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Barrancabermeja

Cortes en Algunos sectores de la vereda Campo 45 durante las 08:00 - 16:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

