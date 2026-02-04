Este es el municipio de Tolima con el más delicioso pescado de Colombia y se encuentra a menos de 4 horas de Bogotá.

En Colombia, ciertos destinos se convierten en imprescindibles durante determinadas épocas del año. En Semana Santa, Honda destaca como uno de los más tradicionales y ofrece los platos más exquisitos.

Este municipio tolimense, situado cerca de Bogotá, integra historia, cultura y una gastronomía que se fundamenta en la frescura de su pescado. Cada visita representa una experiencia que combina sabores, ríos y calles coloniales.

Honda: el pueblo donde el pescado es más delicioso en Semana Santa

Durante la Semana Santa, el consumo de pescado se incrementa notablemente en Colombia. Honda, sobre la ribera del río Magdalena, se establece como un destino preferido debido a su oferta gastronómica fresca y auténtica.

Además de la gastronomía, Honda se caracteriza por su oferta cultural.

Ubicado a poco más de tres horas de Bogotá, este pueblo es célebre por ofrecer platos como el viudo y el sancocho de pescado, ambos elaborados con productos recién salidos del río. La frescura de sus ingredientes resalta y transforma cada comida en un auténtico festín.

Un sabor auténtico en las calles coloniales

La arquitectura de Honda se presenta como uno de sus principales atractivos. Las calles empedradas y las fachadas coloniales evocan la Cartagena antigua e incluso a Andalucía, tal como lo indica la Gobernación del Tolima.

Conocida como la “Ciudad de los Puentes”, Honda proporciona un entorno propicio para caminar, reflexionar y disfrutar de sus paisajes mientras se degusta un tamal tolimense, una lechona o el tradicional raspado de frutas.

¿Por qué el pescado de Honda es el mejor de Colombia?

En Honda, la pesca es una tradición que se ha transmitido a lo largo de las generaciones. La observación de los pescadores descargando sus redes repletas en las orillas del río Magdalena constituye una escena cotidiana que refleja la riqueza natural de la zona.

Gracias a esta práctica diaria, los restaurantes locales pueden ofrecer pescado fresco durante todo el año. La calidad de sus preparaciones ha posicionado a Honda como un referente culinario en la región.

¿Qué actividades adicionales puedes disfrutar en Honda?

Además de disfrutar de su gastronomía, Honda también atesora riquezas culturales. Entre estas se encuentran el Museo del Río Magdalena, la Casa Museo Alfonso López Pumarejo, la Agencia Cultural y la Biblioteca del Banco de la República.

Cada rincón de este pueblo narra una historia. Ya sea por su sabor, su legado o su atmósfera, Honda es un destino ideal para redescubrir durante la Semana Santa o en cualquier época del año.