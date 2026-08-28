Las autoridades intensificaron las operaciones en el sur del Tolima.

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El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció desde el Tolima una recompensa de hasta $1.000 millones por información que permita localizar y capturar a dos integrantes de las disidencias de las Farc señalados de delinquir en el sur del departamento. Se trata de Andrés Calambás, alias Yamaha o Iván, y Florentino Boyocué, alias Leonel o Amazonas , por quienes se ofrecen $500 millones de manera individual.

El anuncio fue realizado durante el Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado para atender la emergencia ocasionada por los incendios forestales registrados en el departamento. En ese escenario, el mandatario también ordenó fortalecer las operaciones de la Fuerza Pública contra las estructuras armadas ilegales que tienen presencia en la región.

¿Quiénes son los dos hombres por los que ofrecen $1.000 millones en Tolima?

Según la información entregada por el Gobierno nacional, alias Yamaha y alias Amazonas serían integrantes del frente Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco .

Las autoridades los señalan como objetivos prioritarios debido a su presunta participación en actividades delictivas y acciones violentas en el sur del Tolima. Por cada uno existe una recompensa de $500 millones para quien entregue información que facilite su ubicación y posterior captura.

De esta manera, la suma total de las recompensas asciende a $1.000 millones, siempre que la información suministrada permita avanzar efectivamente en las capturas.

De La Espriella ofrece $1.000 millones por información para capturar a dos jefes de las disidencias de Mordisco en Tolima. Redes sociales

¿Por qué el Gobierno aumentó la recompensa contra las disidencias en Tolima?

El anuncio se produce en medio de la emergencia por los incendios forestales en Tolima y de las investigaciones que buscan establecer quiénes estarían detrás de algunos de estos hechos.

Durante su visita al departamento, De La Espriella sostuvo que las estructuras armadas ilegales estarían aprovechando la situación para adelantar acciones violentas, entre ellas ataques con drones en sectores del sur del Tolima.

Por esta razón, el Gobierno nacional decidió concentrar mayores capacidades de inteligencia, investigación y operaciones militares para ubicar a los integrantes de estas organizaciones.

¿Qué relación tienen los dos señalados con los incendios forestales?

La Fiscalía señaló a dos hombres de presuntamente provocar un incendio forestal que afectó aproximadamente seis hectáreas de vegetación y fauna silvestre en Dolores, Tolima.

Este caso se suma a las diferentes emergencias registradas en el departamento y a las denuncias sobre posibles acciones intencionales detrás de algunos incendios.

Sin embargo, es importante diferenciar las investigaciones: la recompensa de $500 millones por cada uno de los dos objetivos está relacionada con información que conduzca a su captura, mientras que el Gobierno también anunció una recompensa de hasta $50 millones para obtener datos sobre los responsables de provocar intencionalmente los incendios forestales .

¿Qué dijo el presidente De La Espriella sobre las operaciones en Tolima?

El presidente afirmó que las Fuerzas Militares y la Policía mantendrán las operaciones contra las estructuras armadas ilegales que tienen presencia en esta zona del país.

El mandatario aseguró que el Gobierno no permitirá que los grupos armados aprovechen las emergencias para aumentar la intimidación sobre las comunidades y advirtió que las autoridades continuarán con la ofensiva.

La orden contempla fortalecer las labores de inteligencia e investigación, además de aumentar las capacidades operativas para avanzar en la desarticulación de las estructuras señaladas de generar violencia en el territorio.

¿Cuánto ofrecía antes el Tolima por alias Yamaha y alias Amazonas?

La recompensa anunciada por el Gobierno nacional representa un aumento frente a la suma que había establecido previamente la administración departamental.

A comienzos de agosto, la Gobernación del Tolima había ofrecido hasta $100 millones por información que permitiera localizar a alias Yamaha, alias Amazonas y alias Darwin, señalados por las autoridades de pertenecer a la estructura Gerónimo Galeano.

Con la nueva medida, el Gobierno nacional estableció $500 millones por cada uno de los dos principales objetivos, elevando considerablemente el monto destinado a obtener información que facilite sus capturas.

¿Qué medidas tomó el Gobierno por los incendios forestales en Tolima?

Además del anuncio de las recompensas, el Gobierno ordenó la creación de un grupo élite de investigación e inteligencia destinado a establecer quiénes estarían detrás de los incendios provocados en el departamento.

La estrategia busca identificar a los responsables, recopilar información sobre las estructuras que estarían involucradas y llevar los casos ante la justicia.

Mientras avanzan las investigaciones, las Fuerzas Militares y la Policía mantienen operaciones en las zonas donde las autoridades identifican presencia de las disidencias de las Farc.