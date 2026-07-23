Oficial y confirmado | Las autoridades fronterizas revisarán vehículo por vehículo y podrán retener estos objetos si incumplen la norma

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Quienes ingresen o salgan de Colombia por alguno de sus pasos fronterizos terrestres pueden ser sometidos a controles migratorios, policiales y aduaneros. Durante estas revisiones, las autoridades están facultadas para inspeccionar vehículos particulares, autobuses, camiones, carga y equipaje de los pasajeros.

El objetivo de estos procedimientos es verificar que los viajeros no transporten mercancías prohibidas, productos que requieran permisos especiales, dinero sin declarar o elementos relacionados con actividades ilegales.

Las inspecciones no necesariamente se aplican de la misma manera a todos los vehículos. Pueden realizarse mediante controles documentales, revisión física o equipos tecnológicos que permiten examinar la carga sin abrir los compartimientos, de acuerdo con los sistemas de gestión de riesgo utilizados por la autoridad aduanera.

¿Qué pueden revisar las autoridades en las fronteras de Colombia?

Durante un procedimiento de control, los funcionarios pueden solicitar la apertura del baúl, los compartimientos del vehículo, las maletas o los paquetes transportados.

También pueden verificar:

La documentación del vehículo y de sus ocupantes.

La procedencia y legalidad de las mercancías.

Las facturas, permisos o declaraciones aduaneras.

La cantidad y naturaleza de los productos transportados.

El dinero en efectivo o los títulos representativos de dinero.

La posible existencia de compartimientos ocultos.

La revisión puede involucrar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales —DIAN—, la Policía Fiscal y Aduanera —POLFA— y otras autoridades competentes, según el tipo de control realizado. La POLFA tiene entre sus funciones combatir el contrabando y proteger el orden económico del país.

¿Qué objetos pueden ser retenidos en los pasos fronterizos?

Las autoridades pueden detener, aprehender o poner a disposición de la entidad correspondiente las mercancías que estén prohibidas, carezcan de documentos o incumplan las condiciones exigidas para su ingreso al país.

Entre los elementos que pueden generar una retención se encuentran:

Armas, municiones y explosivos

La DIAN advierte que los viajeros no pueden ingresar como equipaje armas, municiones, explosivos ni otras mercancías de importación prohibida. Estos productos requieren controles y autorizaciones especiales y pueden quedar en poder de las autoridades si son transportados irregularmente.

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Drogas y sustancias ilegales

Los estupefacientes, narcóticos y sustancias no autorizadas están prohibidos. Cuando existe una posible conducta delictiva, el caso puede pasar a las autoridades judiciales y policiales correspondientes.

Mercancías de contrabando

Los productos extranjeros deben demostrar su ingreso legal a Colombia. Cuando una persona transporta mercancías en cantidades comerciales, sin facturas, permisos o declaraciones, estas pueden ser aprehendidas mientras se determina su situación aduanera.

La modalidad de viajeros está destinada principalmente a efectos personales, familiares o regalos ocasionales, siempre que su cantidad no demuestre una finalidad comercial.

Dinero en efectivo sin declarar

Los viajeros que ingresen o salgan de Colombia con más de USD 10.000, o su equivalente en otras monedas, deben declararlo ante la DIAN mediante el Formulario 530. La obligación también se aplica cuando el monto acumulado de un grupo familiar supera ese límite.

No está prohibido viajar con una cantidad superior, pero omitir la declaración puede dar lugar a la retención temporal del dinero y a sanciones cambiarias.

Animales, plantas y productos de origen animal o vegetal

Estos elementos pueden requerir certificados o autorizaciones sanitarias. La Declaración de Viajeros pregunta expresamente si la persona transporta animales, plantas o productos derivados, debido a los riesgos sanitarios y ambientales asociados.

¿Pueden escanear un vehículo completo?

La regulación aduanera colombiana contempla inspecciones físicas no intrusivas mediante equipos tecnológicos que permiten revisar mercancías, unidades de carga o bultos sin necesidad de abrirlos inicialmente.

Si el escáner, la documentación o el comportamiento del viajero genera una alerta, las autoridades pueden ordenar una revisión más detallada.

Estos controles pueden aplicarse a vehículos particulares, buses de pasajeros, camiones y unidades destinadas al transporte de carga.

¿Qué deben hacer los viajeros para evitar inconvenientes?

Antes de cruzar una frontera, las personas deben comprobar que los productos transportados estén permitidos y conservar facturas, permisos o documentos que demuestren su procedencia.

Además, deberán declarar el dinero cuando supere el límite establecido y abstenerse de transportar paquetes de terceros cuyo contenido desconozcan.

Para mantener el título jurídicamente correcto, usaría “podrán revisar vehículos” en lugar de “revisarán vehículo por vehículo”, porque esta última frase da a entender que el control será obligatorio y generalizado para todos los automóviles.