¿Adiós a la visa? EE.UU. permitirá la entrada legal al país a todos los extranjeros que puedan mostrar este documento (Fuente: edición propia).

Prosperidad Social pagará hasta $1 millón en un nuevo ciclo de Jóvenes en Paz: quiénes pueden cobrar

El Gobierno de los Estados Unidos ha intensificado las regulaciones en las fronteras. Sin embargo, sigue existiendo un permiso especial que faculta a ciertos ciudadanos extranjeros a ingresar con fines turísticos, comerciales o de tránsito, siempre que se trate de visitas breves.

Los individuos que cumplan con las condiciones del Visa Waiver Program (VWP) tienen la posibilidad de acceder sin necesidad de visa utilizando la ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Es importante destacar: la ESTA es un documento que exige un pasaporte electrónico (e-Passport) vigente del país que forma parte del VWP.

Cuál es este documento clave para ingresar legalmente a EE.UU.

La ESTA representa la autorización previa que deben poseer los ciudadanos de naciones pertenecientes al VWP que ingresan a EE. UU. por vía aérea, marítima o terrestre (incluyendo, desde 2022, la frontera terrestre).

Se permite una duración de hasta 90 días para turismo, negocios o tránsito. Es importante señalar que la autorización de la ESTA no garantiza la entrada en el país; la decisión final corresponde al oficial de CBP en el punto de entrada.

Así opera la autorización que viajeros extranjeros pueden usar para ingresar legalmente a los Estados Unidos.

Quiénes califican para la ESTA

Los ciudadanos de naciones que están en el Programa de Exención de Visa (VWP) tienen la capacidad de realizar ciertos trámites, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:

Dispongan de pasaporte electrónico válido .

Viajen por turismo, negocios o tránsito durante un período de hasta 90 días.

Obtengan la aprobación en línea antes de su viaje.

Si su país no se encuentra en el VWP, no podrán utilizar ESTA: deberán gestionar la visa B1/B2 u otra que sea pertinente.

Es importante que los ciudadanos que deseen viajar bajo este esquema regulatorio se aseguren de que cumplen con todos los requisitos establecidos para evitar contratiempos. La verificación de estos aspectos puede facilitar un viaje sin inconvenientes.

Cómo obtener tu documento en Colombia: requisitos y pasos

Desde 2022, se requiere la autorización ESTA para los viajeros que ingresan vía frontera terrestre, además de los métodos aéreos y marítimos. Esta autorización está vinculada al pasaporte electrónico (e-Passport) del pasajero y, generalmente, posee una vigencia de hasta 2 años (o hasta que el pasaporte expire), permitiendo múltiples entradas de hasta 90 días cada una, siempre que se mantengan las condiciones establecidas por el programa.

La ESTA (Electronic System for Travel Authorization) es la autorización electrónica que autoriza a los viajeros a ingresar sin visado a Estados Unidos bajo el Visa Waiver Program (VWP). Esta aplica a ciudadanos de países adscritos que realizan visitas cortas por motivos turísticos, comerciales o de tránsito. Se trata de un permiso anticipado: se gestiona en línea y, si es aprobado, facilita el embarque; no obstante, la decisión final sobre el ingreso recae en la CBP al llegar al punto de entrada.

Cómo tramitarlo: requisitos y pasos