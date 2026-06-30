Entre las novedades se destaca una herramienta que promete hacer los recorridos más rápidos y personalizados para los usuarios.

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La forma en que miles de personas planean sus desplazamientos en Bogotá acaba de cambiar. TransMilenio presentó una renovación integral de TransMiApp, incorporando nuevas funciones que permiten organizar los viajes con mayor precisión, disminuir los tiempos de espera, reducir los transbordos innecesarios y acceder a información en tiempo real sobre el estado del sistema. La actualización ya está disponible para quienes utilizan la aplicación oficial y busca convertirla en una herramienta mucho más útil para el día a día de los usuarios.

Actualmente, la plataforma supera los dos millones de instalaciones y registra más de 1,6 millones de usuarios activos cada mes, consolidándose como uno de los canales digitales más importantes para quienes utilizan el transporte público en la capital.

¿Cuál es la nueva función de TransMiApp que reduce los transbordos y agiliza los viajes?

La principal novedad de la actualización es el nuevo planeador de viajes inteligente, una herramienta diseñada para ayudar a los usuarios a elegir la mejor alternativa de desplazamiento según sus necesidades.

Ahora, basta con ingresar el punto de origen y el destino para que la aplicación analice diferentes opciones y recomiende la ruta más conveniente. Entre las alternativas disponibles se encuentran:

El recorrido más rápido.

La opción con menos transbordos.

La ruta de menor costo.

El trayecto que implique caminar menos.

Esta función busca que cada persona pueda adaptar su viaje según sus prioridades, evitando pérdidas de tiempo y facilitando los desplazamientos dentro del sistema integrado de transporte de Bogotá.

Además, el planeador permite programar el recorrido indicando la hora en la que el usuario desea salir o el momento exacto en el que necesita llegar a su destino. Con esa información, la aplicación calcula las mejores opciones teniendo en cuenta las condiciones operativas del sistema.

¿Qué otras novedades trae la actualización de TransMiApp?

La renovación no se limita al nuevo planeador de viajes. TransMilenio también incorporó varias herramientas enfocadas en mejorar la experiencia de los usuarios durante sus desplazamientos.

Entre las principales novedades se destacan:

Consulta de rutas, estaciones y paraderos cercanos según la ubicación del usuario.

Información en tiempo real sobre la llegada de buses troncales y zonales.

Seguimiento del recorrido de los servicios mientras están en operación.

Alertas instantáneas sobre novedades, desvíos o afectaciones en el servicio mediante notificaciones.

Botón de emergencia conectado con la línea 123 para reportar situaciones que requieran atención inmediata.

Con estas funciones, los pasajeros pueden tomar decisiones más rápidas antes y durante cada recorrido, evitando esperas innecesarias o cambios inesperados en sus rutas habituales.

¿Cómo funciona la recarga de la tarjeta TuLlave desde la aplicación?

Otra de las mejoras más esperadas es la integración de nuevos servicios para la tarjeta TuLlave.

A partir de esta actualización, los usuarios pueden realizar varias gestiones directamente desde la aplicación sin necesidad de acudir a un punto físico.

Las funciones disponibles incluyen:

Recargar la tarjeta mediante PSE.

Consultar el saldo utilizando tecnología NFC en celulares compatibles.

Personalizar la tarjeta de manera virtual.

Hacer seguimiento a diferentes solicitudes relacionadas con el medio de pago.

Estas herramientas buscan reducir filas y facilitar la administración de la tarjeta desde cualquier lugar.

¿Cómo actualizar TransMiApp para acceder a las nuevas funciones?

Las personas que ya tienen instalada la aplicación únicamente deben ingresar a la tienda de aplicaciones de su celular y verificar si existe una actualización disponible.

El proceso es sencillo:

Abrir Google Play o App Store. Buscar TransMiApp. Pulsar el botón Actualizar si aparece disponible.

Quienes aún no utilizan la plataforma pueden descargarla de forma gratuita desde las tiendas oficiales para comenzar a acceder a todas las funciones disponibles.

Es importante tener conexión a internet para aprovechar las herramientas de planeación de rutas, consultar la operación en tiempo real y recibir las notificaciones sobre cambios en el servicio.