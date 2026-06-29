Licencia de manejo para mayores de 65 años: qué deben hacer para evitar perder el documento (Fuente: ChatGPT).

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En el ámbito de la movilidad, los conductores mayores de 65 años en Colombia deben tomar medidas con anticipación ante la caducidad de su permiso de conducción. La legislación vigente demanda la demostración de aptitud física, psicológica y coordinación motriz a través de una evaluación efectuada en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) debidamente autorizado.

Asimismo, el cumplimiento de estas regulaciones es supervisado por el Ministerio de Transporte, que establece en la Resolución 217 de 2014 los lineamientos para la expedición de dichos certificados de aptitud. Esta normativa especifica los parámetros a evaluar, tales como visión, audición, coordinación y diversas condiciones físicas y mentales, entre otros. Aunque esta obligación se impone a todos los conductores, adquiere mayor relevancia en el caso de personas de edad avanzada, quienes enfrentan una reducción en los períodos de vigencia de sus permisos.

Es importante destacar que si el certificado correspondiente no se encuentra registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), la entidad competente no podrá proceder a la renovación del documento. Esta regulación forma parte de las normativas establecidas por la Alcaldía de Bogotá y la Ventanilla Única de Servicios, las cuales también comprueban que el conductor esté al día con el pago de multas.

Certificado en el RUNT: requisito clave para renovar

La autoridad de tránsito, para la actualización de la licencia, consulta en el RUNT que el usuario posea un certificado válido del examen físico, mental y de coordinación motriz emitido por un CRC y registrado en el sistema SICOV. En caso de que el documento no esté disponible o haya expirado, la solicitud será denegada. Asimismo, es necesario estar inscrito en el RUNT, presentar la cédula de identidad y no tener sanciones pendientes (o contar con un acuerdo de pago).

Es relevante tener en cuenta un aspecto operativo que comúnmente se pasa por alto: el certificado médico cuenta con una vigencia máxima de seis meses; si se permite que ese tiempo transcurra sin finalizar el procedimiento, será necesario repetir los exámenes.

Conductores mayores de 65 años en Colombia: requisitos para renovar el permiso de conducción. Shutterstock

Después de los 65, ¿cada cuánto se renueva y cuándo pasa a ser anual?

La vigencia de los servicios se determina conforme al tipo de servicio y la edad del solicitante:

Es esencial tener en cuenta estos factores al momento de presentar una solicitud.

La duración de los servicios fluctúa de acuerdo a las características particulares de cada uno.

¿Cada cuánto se renueva la licencia de conducir?

Mayores de 80 años: anual .

Entre 60 y 80 años: cada 5 años .

Menores de 60 años: cada 10 años.

Licencia de conducción: qué tener en cuenta