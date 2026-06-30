Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este martes, 30 de junio de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 667,86 pesos colombianos.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 6.08%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.41%.

En la última sesión, la cotización del Real subió frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos 10 días la cotización del Real empezó estable, encadenó dos caídas, rebotó con dos avances, volvió a mantenerse sin cambios, alternó movimientos y cerró en alza; el balance muestra 5 subidas, 3 caídas y 2 jornadas sin variación, lo que sugiere una leve tendencia alcista con volatilidad moderada.

¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?

Los ciudadanos que quieran adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este martes, 30 de junio de 2026,

El costo de comprar 100 reales en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 667.8602535565664 pesos colombianos, es de 66786.02535565664 pesos; 200 reales cuestan 133572.05071131328 pesos y 500 reales, 333930.1267782832 pesos.