La DIAN iniciará el calendario de declaración de renta para personas naturales el 12 de agosto de 2026. (Fuente: Montaje EC).

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ya estableció las fechas para la presentación de la declaración de renta correspondiente al año gravable 2025, trámite que deberán realizar durante 2026 las personas naturales que cumplan determinadas condiciones fijadas por la entidad.

Los vencimientos comenzarán el 12 de agosto y se extenderán hasta el 26 de octubre de 2026, con un calendario organizado de acuerdo con los dos últimos dígitos de la cédula de ciudadanía o del Número de Identificación Tributaria (NIT).

¿Cuándo comienza la declaración de renta en 2026?

La DIAN indicó que el proceso iniciará el 12 de agosto de 2026. Ese día deberán presentar la declaración los contribuyentes cuyos documentos finalicen en 01 y 02. A partir de esa fecha, los vencimientos continuarán de forma escalonada hasta el 26 de octubre.

Antes de consultar la fecha de vencimiento, la entidad recomienda verificar si realmente existe la obligación de presentar la declaración.

La DIAN iniciará el calendario de declaración de renta para personas naturales el 12 de agosto de 2026. Shutterstock

¿Quiénes deben presentar la declaración de renta?

La declaración que se presenta durante 2026 corresponde al año gravable 2025. De acuerdo con la DIAN, citado por El Tiempo, estarán obligadas a declarar las personas naturales que durante ese período hayan cumplido al menos una de las siguientes condiciones:

Tener un patrimonio bruto igual o superior a 224.095.500 pesos al 31 de diciembre de 2025.

Haber obtenido ingresos brutos iguales o superiores a 69.718.600 pesos durante 2025.

Registrar consumos con tarjeta de crédito por al menos 69.718.600 pesos .

Haber realizado compras o consumos por un valor igual o superior a 69.718.600 pesos .

Registrar consignaciones, depósitos o inversiones financieras por ese mismo monto o superior.

Haber sido responsable del Impuesto sobre las Ventas (IVA) al 31 de diciembre de 2025.

La DIAN también recordó que presentar la declaración no implica necesariamente que el contribuyente deba pagar impuesto, ya que el resultado dependerá de factores como deducciones, rentas exentas, descuentos tributarios y retenciones aplicables.

¿Cómo consultar si está obligado a declarar?

La entidad dispone de una herramienta digital para que los ciudadanos verifiquen si deben presentar la declaración y conozcan si cuentan con una declaración sugerida.

Para realizar la consulta, el contribuyente deberá ingresar su número de cédula o NIT y completar las validaciones solicitadas por el sistema. No obstante, la DIAN aclara que la información disponible en la plataforma no reemplaza la responsabilidad de revisar los datos y presentar correctamente la declaración.

La DIAN ofrecerá jornadas de orientación

Como parte del inicio de la temporada tributaria, la entidad programó diez transmisiones en vivo entre el 17 de junio y el 19 de agosto de 2026 para orientar a los contribuyentes sobre el proceso.

Durante estas jornadas se abordarán temas relacionados con la obligación de declarar, el cálculo del impuesto, el tratamiento de distintos tipos de ingresos, las herramientas digitales disponibles y recomendaciones para proteger la información personal durante el trámite.