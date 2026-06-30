Además, lanzó advertencias sobre contrataciones de última hora en entidades del Estado antes del cambio de administración (Fuente: EFE).

El Gobierno que encabezará Abelardo De La Espriella endureció el mensaje frente a las organizaciones armadas ilegales. El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, confirmó que la administración entrante concederá un plazo de un mes para que estructuras como el Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y la disidencia liderada por alias Mordisco decidan someterse a la justicia.

De lo contrario, aseguró que enfrentarán una ofensiva basada en la aplicación de la ley y el fortalecimiento de las operaciones de la Fuerza Pública, con apoyo de cooperación internacional.

Las declaraciones fueron entregadas por Lara durante una entrevista con La FM, donde también expuso preocupaciones sobre procesos de contratación que, según afirmó, se vienen adelantando en distintas entidades estatales cuando falta poco para la posesión del nuevo Gobierno.

¿Qué pasará con el Clan del Golfo si no se somete a la justicia?

La principal advertencia del ministro designado fue dirigida a las organizaciones criminales que operan en el país. Rodrigo Lara explicó que el nuevo Gobierno concederá un periodo de un mes para que estos grupos decidan acogerse al sometimiento a la justicia.

Una vez finalice ese plazo, la administración de Abelardo De La Espriella anunció que pondrá en marcha una estrategia enfocada en la acción de la Fuerza Pública, sin abrir espacios para negociaciones políticas con estas estructuras.

Según explicó Lara, el Gobierno no reconocerá a estos grupos como actores políticos, sino como organizaciones dedicadas al narcotráfico y otras actividades criminales.

Abelardo de la Espriella fija ultimátum al Clan del Golfo: da un mes para someterse o enfrentará “todo el peso de la ley”. Fuente: EFE Mauricio Duenas Castaneda

¿Por qué el nuevo Gobierno descarta negociar políticamente con los grupos armados?

Rodrigo Lara aseguró que la administración entrante considera que organizaciones como el Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y la estructura de alias Mordisco no reúnen las condiciones para ser tratadas como actores políticos.

En ese sentido, indicó que el tratamiento jurídico será el correspondiente a organizaciones vinculadas al crimen organizado, descartando la posibilidad de adelantar procesos de negociación bajo el modelo de la denominada “paz total”.

El ministro designado agregó que la inclusión de varias de estas estructuras en listas de organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos facilitaría mecanismos de cooperación internacional en inteligencia para apoyar las operaciones de las autoridades colombianas.

¿Qué respondió Rodrigo Lara sobre la carta enviada por el Clan del Golfo?

Durante la entrevista, Rodrigo Lara también fue consultado por la comunicación enviada por el Clan del Golfo al presidente electo, Abelardo De La Espriella, en la que el grupo planteó condiciones sociojurídicas e incluso propuso la participación de Estados Unidos y el Reino Unido.

Frente a ese documento, el ministro designado fue enfático en señalar que el Gobierno no otorgará reconocimiento político a esa organización ni la considerará una fuerza beligerante bajo los Convenios de Ginebra.

En consecuencia, sostuvo que cualquier actuación frente a esa estructura estará enmarcada exclusivamente en la legislación penal vigente.

¿Qué denunció Rodrigo Lara sobre las contrataciones del Gobierno saliente?

Además de referirse a la política de seguridad, Rodrigo Lara manifestó su preocupación por lo que calificó como una “carrera a la contratación” en varias entidades públicas durante las últimas semanas del actual Gobierno.

Según explicó, existen procesos contractuales por cifras millonarias que, a su juicio, deberían ser suspendidos mientras son revisados.

Entre los casos mencionó una contratación cercana a los 75.000 millones de pesos en la Aerocivil para ayudas aeronáuticas en Arauca, además de procesos en la Fiduprevisora y en el Ministerio de Defensa.

Por esa razón, hizo un llamado a detener esas actuaciones administrativas y anunció que solicitará la intervención de organismos de control para verificar que los contratos cumplan con los principios de legalidad y transparencia.

¿Qué dijo Rodrigo Lara sobre el Ministerio de la Igualdad?

Otro de los temas abordados por el ministro del Interior designado fue la situación del personal vinculado al extinto Ministerio de la Igualdad.

De acuerdo con Lara, recibió información sobre la posible incorporación de funcionarios de esa cartera en otras entidades del Estado, incluido el Ministerio del Interior.

El dirigente calificó esa situación como improcedente y afirmó que solicitará la revisión de estos procesos por parte de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, al considerar que deben respetarse las decisiones adoptadas por el Congreso y los fallos de la Corte Constitucional relacionados con ese ministerio.