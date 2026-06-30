Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las fluctuaciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este martes, 30 de junio de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 3.933,14 pesos colombianos.

En el mercado de Euro, la cotización subió 3.94% en la última semana, pero retrocede -14.93% en el último año, señalando un rebote de corto plazo dentro de una tendencia bajista.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro es del 45.52%, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones, dado que es mayor que la volatilidad anual del 18.80%.

En la última sesión, el Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos diez días, el Euro alternó caídas y subidas; tras un tramo bajista a mitad del periodo y un rebote posterior, cerró casi en el mismo nivel que al inicio.

La cotización del Euro muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto indica un fortalecimiento de la moneda, lo que podría reflejar una mayor confianza en la economía europea.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este martes, 30 de junio de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia pagarán 393313.99 pesos colombianos, mientras que 200 euros costarán 786627.98 pesos colombianos y 500 euros costarán 1966569.95 pesos colombianos.

¿Dónde comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las variantes más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a aplicar comisiones secundarias por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria.

_ Casas de cambio: esta alternativa puede ofertar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender.

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: