Su mensaje estuvo acompañado de agradecimientos y una convocatoria a sus seguidores en Barranquilla.

La jornada electoral de este domingo dejó un escenario político histórico para Colombia. Luego de que el conteo preliminar de la Registraduría Nacional lo ubicara como ganador de la segunda vuelta presidencial, Abelardo de la Espriella publicó un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció el respaldo ciudadano y aseguró que comienza una nueva etapa para el país.

Con una diferencia ajustada frente a Iván Cepeda, el dirigente de Defensores de la Patria destacó el apoyo recibido en las urnas y señaló que cerca de 13 millones de colombianos respaldaron el proyecto político que lideró durante la campaña. Sus declaraciones llegaron mientras el país permanece atento al escrutinio oficial que deberá confirmar los resultados de la elección.

¿Qué dijo Abelardo de la Espriella tras conocerse los resultados preliminares?

En su primer pronunciamiento después del cierre del conteo preliminar, Abelardo de la Espriella agradeció a los ciudadanos que votaron por su candidatura y aseguró que la confianza depositada en las urnas representa una responsabilidad enorme para su eventual gobierno.

El abogado y político afirmó que el respaldo obtenido marca el inicio de una nueva etapa para Colombia y aseguró que millones de ciudadanos decidieron apostar por una visión de país enfocada en la seguridad, el crecimiento económico y la generación de oportunidades.

Además, insistió en que la decisión expresada por los votantes refleja la fortaleza de la democracia colombiana y el deseo de cambio manifestado durante la campaña presidencial.

¡Gracias, Colombia!



Casi 13 millones de colombianos depositaron su confianza en José Manuel Restrepo, en el Tigre y en este gran sueño llamado Patria Milagro.



Este respaldo histórico nos llena de gratitud, pero también de una enorme responsabilidad. Hoy comienza una nueva etapa… pic.twitter.com/137k5Q6wzo — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 21, 2026

¿Por qué Abelardo de la Espriella habló de una “Patria Milagro”?

Uno de los conceptos más repetidos durante la campaña de De la Espriella fue el de la denominada “Patria Milagro”, una expresión utilizada para describir su propuesta de transformación nacional.

En su mensaje posterior a los resultados preliminares, el dirigente volvió a mencionar esta idea y aseguró que seguirá trabajando para convertirla en una realidad. Según explicó durante los meses de campaña, el término resume objetivos relacionados con el fortalecimiento de la economía, la recuperación de la seguridad y el impulso a la inversión.

La expresión también se convirtió en uno de los principales símbolos de su movimiento político y fue ampliamente utilizada por sus seguidores en actos públicos y redes sociales.

¿Dónde será la Caravana de la Esperanza convocada por De la Espriella?

Tras agradecer el apoyo electoral, Abelardo de la Espriella invitó a sus simpatizantes a participar en la denominada Caravana de la Esperanza, programada para la noche de este domingo en Barranquilla.

La movilización partirá desde la sede de campaña y recorrerá varios sectores de la ciudad hasta finalizar en la Ventana al Mundo, uno de los lugares más emblemáticos de la capital del Atlántico.

Desde su equipo político señalaron que el recorrido busca convertirse en una celebración ciudadana y en un espacio de encuentro para quienes respaldaron su candidatura durante la contienda presidencial.

¿Qué sigue después de los resultados preliminares de las elecciones en Colombia?

Aunque el preconteo muestra una ventaja para Abelardo de la Espriella, las autoridades electorales deberán continuar con el proceso de escrutinio, que es el mecanismo oficial para consolidar y certificar los resultados definitivos.

Debido a lo estrecho de la diferencia entre los candidatos, el país seguirá de cerca la revisión de las actas y la validación de los votos en todo el territorio nacional.

Solo después de completarse este procedimiento podrá confirmarse oficialmente quién será el próximo presidente de Colombia para el periodo de gobierno que iniciará en los próximos meses.