Cali intensifica los preparativos para recibir a mandatarios, autoridades y delegaciones extranjeras que asistirán al acto oficial de cambio de mando presidencial, mientras avanza el operativo de seguridad y logística para la jornada.

La ceremonia de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella continúa tomando forma con la confirmación de delegaciones internacionales, mandatarios y autoridades que asistirán al acto oficial en Cali. El evento reunirá a representantes de distintos países y contará con un amplio despliegue de seguridad y logística.

A pocos días del cambio de mando, el equipo del presidente electo dio a conocer la lista de invitados internacionales y de expresidentes colombianos que participarán en la ceremonia. Sin embargo, también llamó la atención la ausencia de algunos exmandatarios que no fueron incluidos entre los convocados.

Mientras avanzan los preparativos, las autoridades ultiman los detalles para recibir a miles de visitantes, medios de comunicación y delegaciones extranjeras que llegarán a la capital del Valle del Cauca durante la semana de la investidura presidencial.

¿Qué presidentes y delegaciones asistirán a la posesión de Abelardo de la Espriella?

El Gobierno electo confirmó la presencia de 12 delegaciones internacionales que acompañarán la posesión presidencial del próximo 7 de agosto. Entre los asistentes figuran el rey de España y los presidentes de Argentina, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Chile y Honduras, además de otras altas autoridades de la región.

La lista también incluye al primer ministro de Curazao y a los vicepresidentes de El Salvador y Guatemala. A ellos se sumará el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, cuya asistencia fue confirmada como parte de los invitados especiales que estarán presentes durante la ceremonia en Cali.

Expresidentes invitados: quiénes asistirán y quiénes quedaron por fuera

Entre los expresidentes colombianos invitados al acto oficial aparecen Iván Duque, Andrés Pastrana y César Gaviria. En el caso de Álvaro Uribe, hasta el momento de la confirmación de la agenda oficial no había definido si asistiría al evento.

En contraste, Juan Manuel Santos y Ernesto Samper no fueron incluidos en la lista de invitados. La ausencia de ambos generó repercusiones, especialmente después de que Samper reaccionara públicamente con un mensaje en redes sociales, en el que ironizó sobre su exclusión y aseguró que aprovecharía esos días para asistir al Festival Petronio Álvarez en Cali.

El Gobierno electo confirmó la asistencia de 12 delegaciones internacionales y dio a conocer qué expresidentes colombianos participarán en la ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella, prevista para el próximo 7 de agosto en Cali. Imagen creada con IA - ChatGPT

Cómo avanzan los preparativos de la posesión presidencial en Cali

El presidente electo sostuvo reuniones con las autoridades locales para coordinar los aspectos logísticos del cambio de mando. Uno de los principales temas fue el impacto económico que tendrá la ceremonia sobre la ciudad, donde se espera una alta ocupación hotelera y la llegada de miles de visitantes nacionales e internacionales.

Además del movimiento turístico, la administración local considera que el evento permitirá proyectar una imagen positiva de Cali ante la comunidad internacional, debido a la cobertura que realizarán medios de comunicación de distintos países durante la jornada de posesión.

Seguridad y movilidad: así será el operativo para la posesión del 7 de agosto

Las autoridades nacionales y locales desplegarán un amplio dispositivo de seguridad para garantizar el desarrollo de la ceremonia presidencial. La Policía Nacional y las Fuerzas Militares ya realizan labores de coordinación y supervisan los controles instalados en los principales accesos a Cali y en la vía que comunica con el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.

En materia de movilidad, cerca de 800 agentes de tránsito estarán encargados de acompañar las caravanas oficiales de las delegaciones internacionales. Paralelamente, las autoridades analizan la posibilidad de implementar restricciones temporales para la circulación de vehículos y motocicletas, una decisión que dependerá de las evaluaciones realizadas en los consejos de seguridad previos al evento.