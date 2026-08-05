Las autoridades insisten en que no hay confirmación oficial de explosivos en Cali.

Posesión de Abelardo de la Espriella: estos son los presidentes y delegaciones confirmadas para el 7 de agosto

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se pronunció este martes sobre la alerta generada por las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien habló de una presunta amenaza con explosivos antes de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali.

La mandataria aseguró que, hasta el momento, no existe evidencia concreta de explosivos en la ciudad ni en municipios vecinos y pidió a la ciudadanía esperar información oficial.

El pronunciamiento se dio luego de una reunión del comité de seguridad departamental, en la que participaron autoridades civiles, militares y de Policía. Según explicó Toro, el dispositivo de seguridad ya estaba planeado desde que se confirmó que la ceremonia de posesión se realizaría en Cali y ha sido reforzado de manera preventiva.

“Hay una seguridad ya muy establecida, muy planeada, y esperamos que todo transcurra normalmente”, afirmó la gobernadora, quien insistió en que las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre los puntos estratégicos del Valle del Cauca.

¿Qué dijo Dilian Francisca Toro sobre la alerta de explosivos en Cali?

La gobernadora fue enfática al señalar que las autoridades no tienen certeza de la existencia de explosivos en Cali ni en ciudades cercanas. Explicó que hasta ahora solo se han recibido alertas y reportes preventivos, pero no confirmaciones materiales de una amenaza.

Toro indicó que las reuniones con el Ministerio de Defensa y la fuerza pública han permitido evaluar los riesgos, aunque pidió prudencia frente a versiones no verificadas.

¿Qué medidas de seguridad habrá en Cali el 7 de agosto?

El comité de seguridad departamental definió un paquete de medidas especiales para el día de la posesión presidencial. Entre las decisiones anunciadas están:

Día sin carro en Cali durante la jornada.

Ley seca hasta las 12:00 del mediodía.

Puestos de control en los principales accesos a la ciudad.

Vigilancia reforzada en las vías hacia Buenaventura, el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y el norte del Cauca.

Restricciones para el uso de drones durante el evento.

Además, se establecieron corredores seguros y se amplió la vigilancia hacia municipios como Palmira y Jamundí.

¿Habrá recompensa por información sobre posibles atentados?

Sí. La Gobernación del Valle del Cauca anunció una recompensa de hasta 500 millones de pesos para quienes entreguen información que permita prevenir hechos violentos relacionados con la posesión presidencial.

Las autoridades señalaron que el objetivo es incentivar la colaboración ciudadana y fortalecer las labores de inteligencia y prevención.

¿Qué dijo el alcalde Alejandro Eder sobre las declaraciones de Petro?

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, pidió que cualquier información relacionada con amenazas o explosivos sea manejada exclusivamente por canales oficiales y en coordinación con los organismos de seguridad.

Durante una entrevista en Caracol Radio, Eder evitó pronunciarse sobre el origen de la información mencionada por el presidente Petro y sostuvo que se trata de un asunto “muy serio” que debe tratarse al más alto nivel.

“Lo que yo sí le puedo informar a la ciudadanía es que tengan la certeza de que no nos estamos ahorrando esfuerzos para blindar a Cali”, afirmó el mandatario local.

¿Qué pasará con las marchas y protestas durante la posesión presidencial?

La gobernadora Toro aseguró que el Valle del Cauca garantizará el derecho a la protesta pacífica de los sectores que anunciaron movilizaciones para el 7 de agosto. Sin embargo, advirtió que no se permitirán bloqueos ni actos de violencia que alteren el orden público.

El Puesto de Mando Unificado (PMU), instalado desde la semana pasada, permanece activo las 24 horas y coordina la respuesta inmediata ante cualquier situación de seguridad.