Ley de Alquileres en Colombia: eliminan el desalojo y los inquilinos podrán permanecer dos años más en las propiedades. (Fuente: Freepik).

La Ley 820 de 2003, que se encarga de regular los contratos de arrendamiento de vivienda urbana en Colombia, contiene disposiciones orientadas a prevenir desalojos inmediatos y garantizar la estabilidad del inquilino, en el marco de lo legal. Estas disposiciones son de aplicación tanto en el periodo inicial del contrato como en sus renovaciones, siempre que se respeten las condiciones pactadas entre las partes.

El objetivo principal de esta legislación es asegurar un equilibrio entre los derechos y obligaciones de los arrendadores y los inquilinos. Para conseguirlo, la normativa establece procedimientos y plazos definidos que facilitan el tratamiento de posibles desacuerdos, con el fin de minimizar conflictos y promover soluciones legales adecuadas.

En este sentido, la normativa también fomenta el compromiso de arrendadores e inquilinos de cumplir con las obligaciones pactadas al formalizar el contrato de arrendamiento, lo que fortalece la seguridad jurídica para ambas partes.

Ley de Alquileres: motivos para que los inquilinos se queden dos años o más en la propiedad

Si bien muchos contratos de alquiler se establecen por un periodo inicial de doce meses, la legislación actual permite que la renovación se produzca de manera automática si ninguna de las partes expresa su intención de finalizarlo en los plazos estipulados. Esta disposición puede prolongar la permanencia del inquilino por dos, tres o incluso más años consecutivos, sin requerir la firma de un nuevo acuerdo.

Este mecanismo proporciona mayor previsibilidad y estabilidad habitacional para quienes alquilan, especialmente en contextos donde mudarse implica enfrentar costos elevados, requisitos adicionales y trámites complejos para acceder a una nueva vivienda.

Ley 820 de 2003: estabilidad para inquilinos y prevención de desalojos en Colombia. (Fuente: Freepik).

Pagar la deuda antes de la sentencia: ¿puede evitar el desalojo?

Para evitar enfrentamientos legales y procesos de desalojo, es aconsejable que los inquilinos realicen sus pagos en forma oportuna. Estar al día con las obligaciones derivadas del contrato no solo disminuye la posibilidad de conflictos con los propietarios, sino que también proporciona estabilidad y seguridad en la vivienda a lo largo del periodo de arrendamiento.

En caso de incumplimiento, el arrendador tiene la facultad de solicitar la restitución del inmueble. No obstante, la Ley 820, en su Artículo 22, establece que si el arrendatario efectúa el pago total de la deuda antes de que se emita la sentencia, el juez concluirá el proceso sin emitir la orden de restitución, lo que podría impedir el desalojo.