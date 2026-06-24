Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto.

Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto tras imponerse en la segunda vuelta electoral y ya comenzó a delinear algunas de las principales medidas económicas que impulsará durante su gobierno. Entre ellas se destaca una ambiciosa reforma tributaria orientada a reducir varios gravámenes que actualmente pagan hogares y empresas.

Dentro de las propuestas que más atención han generado figura la eliminación del impuesto 4x1000, un tributo que durante años ha sido objeto de críticas por parte de los contribuyentes y que el mandatario electo considera un obstáculo para la actividad económica y la bancarización.

El 4x1000, el impuesto que buscará eliminar De la Espriella

Uno de los principales objetivos de la futura reforma será desmontar el gravamen a los movimientos financieros, conocido popularmente como 4x1000. Aunque fue creado originalmente como una medida temporal, con el paso de los años se convirtió en una fuente permanente de recaudo para el Estado.

La propuesta de De la Espriella contempla avanzar en su eliminación, una medida que figura entre las más destacadas dentro de su plan económico para los próximos años.

La eliminación del 4x1.000 figura entre las principales propuestas económicas del mandatario electo. Fuente: EFE Mauricio Duenas Castaneda

También revisará otros tributos vigentes

De la Espriella también ha planteado la posibilidad de eliminar el impuesto al patrimonio. Este tributo fue objeto de modificaciones durante la administración de Gustavo Petro y forma parte de los gravámenes que serán evaluados por el nuevo Gobierno.

Asimismo, dentro de las propuestas aparece el impuesto a los combustibles. Desde el equipo del presidente electo señalan que una parte importante del valor que pagan los consumidores por la gasolina corresponde a la carga tributaria.

La renta corporativa también será objeto de cambios

Otro de los puntos incluidos en el plan fiscal consiste en reducir las cargas asociadas al impuesto de renta corporativo. La intención es disminuir la presión tributaria sobre las empresas mediante modificaciones que serían presentadas dentro de una futura reforma tributaria.

De acuerdo con lo planteado en su programa de gobierno, la administración de De la Espriella buscaría presentar una reforma tributaria desde el inicio de su mandato.

Además, llegará al Congreso con la expectativa de contar con apoyos de distintos sectores políticos, entre ellos partidos como el Liberal, Conservador y Cambio Radical, lo que podría facilitar la discusión de sus propuestas económicas.