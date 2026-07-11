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El Gobierno de los Estados Unidos mantiene estrictos controles migratorios para el ingreso de viajeros. Sin embargo, los ciudadanos de determinados países pueden entrar al país sin necesidad de tramitar una visa tradicional, siempre que el viaje sea por motivos turísticos, negocios o tránsito, y tenga una duración máxima de 90 días.
Este beneficio forma parte del Visa Waiver Program (VWP), un programa que permite viajar sin visa mediante la obtención de una autorización electrónica conocida como ESTA (Electronic System for Travel Authorization).
Es importante tener en cuenta que la ESTA no reemplaza el pasaporte. Para solicitarla es obligatorio contar con un pasaporte electrónico (e-Passport) vigente emitido por uno de los países que integran el programa.
No es una visa: este es el permiso que permite ingresar legalmente a Estados Unidos
La ESTA es una autorización de viaje obligatoria para los ciudadanos de los países adheridos al Visa Waiver Program que ingresen a Estados Unidos por vía aérea, marítima o terrestre. Desde 2022, el requisito también se aplica a quienes crucen por las fronteras terrestres.
Si la autorización es aprobada, permite permanecer en Estados Unidos hasta 90 días por motivos de turismo, negocios o tránsito. Sin embargo, su aprobación no garantiza el ingreso al país, ya que la decisión final siempre queda en manos del oficial de la Customs and Border Protection (CBP) en el puerto de entrada.
La autorización tiene una vigencia de hasta dos años —o hasta el vencimiento del pasaporte, si ocurre antes— y permite realizar múltiples viajes durante ese período, siempre que cada estadía no supere los 90 días establecidos por el programa.
Cómo tramitar la ESTA paso a paso
La solicitud se realiza completamente por internet y está vinculada al pasaporte electrónico del viajero.
Para obtenerla es necesario:
- Contar con un pasaporte electrónico vigente emitido por un país del Visa Waiver Program.
- Completar el formulario de solicitud en línea.
- Abonar la tarifa correspondiente.
- Esperar la respuesta de las autoridades estadounidenses, que en la mayoría de los casos llega en pocas horas, aunque puede demorar más tiempo.
Una vez aprobada, la ESTA habilita al viajero para abordar el medio de transporte con destino a Estados Unidos, aunque la admisión definitiva será evaluada por las autoridades migratorias al momento del ingreso.
Países que integran el Visa Waiver Program en 2026
Actualmente, el Visa Waiver Program está conformado por 42 países. Colombia no forma parte de este programa, por lo que sus ciudadanos deben solicitar una visa para ingresar a Estados Unidos.
Europa
- Alemania
- Andorra
- Austria
- Bélgica
- Croacia
- Chequia (República Checa)
- Dinamarca
- Eslovaquia
- Eslovenia
- España
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Grecia
- Hungría
- Islandia
- Irlanda
- Italia
- Letonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luxemburgo
- Malta
- Mónaco
- Noruega
- Países Bajos
- Polonia
- Portugal
- Rumania
- San Marino
- Suecia
- Suiza
Asia
- Brunéi
- Israel
- Japón
- Corea del Sur
- Singapur
- Taiwán
Oceanía
- Australia
- Nueva Zelanda
América
- Chile
Medio Oriente
- Catar (Qatar)