José Manuel Restrepo asumirá la dirección del Empalme Anticorrupción durante la transición de gobierno.

El presidente electo Abelardo De la Espriella tomó una de sus primeras decisiones formales de cara al cambio de administración: designó al vicepresidente electo José Manuel Restrepo como director del Empalme Anticorrupción, la instancia que supervisará el estado de la administración pública durante la transición.

Según informó Portafolio, la medida busca garantizar que el traspaso de mando se realice bajo criterios de transparencia, integridad y eficiencia, con foco en detectar posibles riesgos para los recursos públicos antes de que el nuevo gobierno asuma el 7 de agosto.

En qué consiste el Empalme Anticorrupción

El equipo que Restrepo coordinará no parte de cero: lleva seis meses preparando la hoja de ruta del gobierno entrante y ahora tendrá la misión de ejecutar una revisión completa de la administración pública.

Su trabajo apunta a tres objetivos centrales: asegurar una transición transparente, identificar vulnerabilidades en el manejo de los recursos del Estado y construir los cimientos de una gestión íntegra desde el primer día.

El comunicado del presidente electo dejó en claro que la lucha contra la corrupción será una prioridad desde el inicio de su mandato, y que la designación de Restrepo responde directamente a ese compromiso.

De la Espriella no pisará la Casa de Nariño antes de su posesión

En paralelo, la Oficina de Prensa del Presidente Electo informó que De la Espriella no se presentará en la Casa de Nariño hasta después de su posesión. La decisión no fue acompañada de una explicación pública, y tampoco se precisó cómo se desarrollará el proceso de empalme mientras se mantiene esa postura.

De la Espriella anunció que no visitará la Casa de Nariño hasta después de su posesión el 7 de agosto. Fuente: EFE Mauricio Duenas Castaneda

La medida generó interrogantes sobre la dinámica del traspaso, aunque desde el equipo del presidente electo remarcaron que el trabajo técnico de transición continuará bajo la dirección de Restrepo y el grupo que lo acompaña.

Cepeda asume el liderazgo de la oposición y De la Espriella nombra su primer ministro

Mientras avanza la reorganización del mapa político, el excandidato Iván Cepeda anunció que encabezará la oposición al futuro gobierno, una condición que atribuyó a los más de 12,7 millones de votos que obtuvo en la segunda vuelta.

En un comunicado, retomado por la Agencia EFE, el senador del Pacto Histórico aclaró que ejercerá ese rol junto al presidente saliente Gustavo Petro y prometió una “oposición férrea” a la futura administración, al tiempo que se comprometió a defender el legado del progresismo y las reformas sociales impulsadas durante el actual gobierno.

Por su parte, De la Espriella ya realizó su primer nombramiento de gabinete: el exsenador Rodrigo Lara Restrepo, hijo del asesinado ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, ocupará la cartera del Interior.