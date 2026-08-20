El Gobierno Nacional activó nuevas medidas para atender las consecuencias del terremoto. La declaratoria tendrá una vigencia de 30 días.

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El presidente Abelardo de la Espriella decretó la emergencia económica, social y ecológica en 15 departamentos de Colombia por un periodo de 30 días , como respuesta a los graves daños provocados por el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto. La decisión quedó formalizada mediante el decreto firmado por el mandatario y busca facilitar la movilización de recursos para atender a los damnificados y avanzar con la reconstrucción de las zonas afectadas.

La medida se conoció este miércoles 19 de agosto, mientras continúan las labores de atención humanitaria y evaluación de los daños ocasionados por el sismo, cuyo epicentro se ubicó en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó. El Servicio Geológico Colombiano confirmó que el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 7,4 y ocurrió a una profundidad cercana a los 100 kilómetros.

¿Por qué el Gobierno declaró la emergencia económica en Colombia?

La declaratoria responde a la magnitud de la tragedia y a la necesidad de contar con herramientas extraordinarias para atender las consecuencias del terremoto. De acuerdo con el balance entregado por el Gobierno, la emergencia alcanzó a 15 departamentos y 471 municipios, con más de 262.000 personas damnificadas .

El desastre también dejó miles de personas heridas, fallecidos y desaparecidos, además de una afectación considerable sobre viviendas, edificios e infraestructura pública. En el balance presentado el 19 de agosto se contabilizaban 30.664 viviendas destruidas, 136.946 averiadas y 302 edificios colapsados.

Con la emergencia, el Ejecutivo podrá adoptar medidas excepcionales para responder a la crisis, realizar operaciones presupuestales y gestionar recursos destinados específicamente a la atención y recuperación de los territorios afectados.

Gobierno decreta emergencia económica por 30 días en 15 departamentos. EFE/ John Jairo Bonilla

¿Cuánto tiempo durará la emergencia económica por el terremoto?

La declaratoria tendrá una duración de 30 días. Durante este periodo, el Gobierno podrá expedir las disposiciones necesarias para enfrentar la emergencia y evitar que sus efectos se extiendan.

La intención oficial es acelerar procesos que, bajo los procedimientos ordinarios, podrían tardar más tiempo, especialmente aquellos relacionados con la atención de las familias damnificadas, la recuperación de servicios esenciales y la reconstrucción de infraestructura.

La Presidencia señaló que la emergencia no busca afectar a los sectores más vulnerables, sino generar herramientas para concentrar recursos en la respuesta a la tragedia .

¿Qué departamentos están incluidos en la emergencia económica?

La declaratoria comprende 15 departamentos afectados por el terremoto. Entre las zonas contempladas se encuentran Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Nariño y Sucre, de acuerdo con la información suministrada sobre el alcance territorial de la medida.

La emergencia también tiene en cuenta el impacto que tuvo el sismo sobre cientos de municipios. Aunque el epicentro estuvo en Chocó, las ondas sísmicas provocaron daños en diferentes regiones del país, incluyendo ciudades como Cali y Pereira.

El Gobierno deberá concentrar ahora la respuesta en las zonas donde se presentaron mayores daños estructurales, afectaciones en viviendas y problemas sobre servicios e infraestructura.

¿Qué medidas contempla el Gobierno para ayudar a los damnificados?

Uno de los principales objetivos de la emergencia económica será establecer mecanismos de ayuda para las familias afectadas por el terremoto.

Entre las medidas anunciadas se encuentran apoyos económicos extraordinarios para trabajadores independientes damnificados y mecanismos temporales destinados a proteger el empleo en empresas que resultaron afectadas por la emergencia.

La propuesta también contempla ayudas para cubrir gastos esenciales de los hogares damnificados, entre ellas el pago de servicios públicos y subsidios de arrendamiento para las personas que perdieron sus viviendas.

Además, el Gobierno anunció la posibilidad de implementar alivios tributarios y financieros para familias y pequeños empresarios que hayan sufrido pérdidas como consecuencia del sismo.

¿Qué pasará con las empresas y los trabajadores afectados por el terremoto?

La emergencia también contempla medidas para evitar que el desastre termine provocando una segunda crisis relacionada con el empleo.

El Gobierno plantea crear un mecanismo temporal mediante el cual las empresas afectadas puedan recibir apoyo para cubrir una parte de los salarios y aportes de sus trabajadores. El propósito es reducir el riesgo de suspensiones o terminaciones de contratos mientras los negocios recuperan su capacidad de operación.

También se prevén mecanismos de respaldo para comerciantes y pequeños empresarios ubicados en las zonas más afectadas.

¿Cómo se financiará la reconstrucción de las zonas afectadas?

La reconstrucción será uno de los principales retos después de la fase inicial de atención de la emergencia. El Gobierno estima que el proceso podría requerir recursos cercanos a los 30 billones de pesos, debido a la cantidad de viviendas, edificios e infraestructura que resultaron afectados.

Entre las herramientas anunciadas aparece una habilitación extraordinaria para que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) pueda realizar la enajenación temprana de determinadas categorías de bienes administrados por el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO).

La intención es convertir determinados activos en recursos de manera más rápida y destinar ese dinero exclusivamente a la atención y reconstrucción derivadas del desastre.

También se plantean modificaciones para ampliar el mecanismo de obras por impuestos en los territorios afectados, con el propósito de facilitar la participación del sector privado en proyectos de recuperación.

¿Qué obras se priorizarán después del terremoto?

La recuperación de la infraestructura será otro de los frentes centrales de la emergencia. El Gobierno contempla intervenir viviendas, hospitales, centros educativos, vías, aeropuertos y otras instalaciones que hayan sufrido daños.

También se busca recuperar el servicio de energía en las zonas donde la infraestructura eléctrica quedó comprometida. Para ello se contempla movilizar plantas eléctricas, grupos electrógenos y otros equipos hacia los territorios que lo requieran.

La estrategia incluye especial atención sobre las Zonas No Interconectadas, donde la recuperación del suministro puede representar un desafío adicional.

¿Qué sigue después de la declaratoria de emergencia económica?

Con la entrada en vigencia de la emergencia económica, social y ecológica comienza una nueva etapa de la respuesta estatal: pasar de la atención inmediata de la tragedia a la recuperación y reconstrucción de Colombia en las zonas más afectadas.

El principal desafío será convertir las facultades extraordinarias en recursos y ayudas concretas para las familias damnificadas, mientras se recuperan los servicios esenciales y se reconstruye la infraestructura destruida.

El Gobierno también deberá garantizar que los recursos destinados a la emergencia sean administrados con controles, trazabilidad y prioridad para las comunidades que sufrieron las mayores afectaciones por el terremoto.

Con información de EFE.-