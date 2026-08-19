El presidente presentó ante la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría un informe con más de 80 casos que cuestionan el manejo de contratos, recursos públicos y deuda durante la administración anterior.

El gobierno de Abelardo de la Espriella presentó este martes ante los organismos de control un documento que reúne más de 80 casos que considera posibles irregularidades de la administración de Gustavo Petro. El informe fue entregado por el presidente y el vicepresidente José Manuel Restrepo a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.

El documento, denominado “Libro de la Verdad”, reúne hallazgos relacionados con contratación pública, manejo presupuestal, deuda, recursos para la atención de emergencias y funcionamiento de diferentes entidades estatales. Según el Gobierno, los casos fueron identificados durante la revisión realizada tras el cambio de administración.

Entre las denuncias más llamativas aparece una supuesta “nómina paralela” de cerca de 900.000 contratos de prestación de servicios, además de cuestionamientos sobre el manejo de recursos de la UNGRD y varios procesos de contratación. Las autoridades deberán determinar ahora si existen elementos suficientes para abrir investigaciones.

¿Qué denunció De la Espriella sobre los 900.000 contratos del gobierno Petro?

Uno de los principales señalamientos del Gobierno apunta a la existencia de unas 900.000 órdenes de prestación de servicios durante el cuatrienio anterior. De la Espriella calificó esta estructura como una “nómina paralela” y sostuvo que los contratos representaron una carga importante para las finanzas públicas.

El mandatario también cuestionó el uso de este tipo de vinculaciones laborales, a las que se refirió como “corbatas”. Sin embargo, la existencia de los contratos y su eventual irregularidad deberán ser analizadas por los organismos competentes antes de establecer responsabilidades.

El presidente presentó ante la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría un informe con más de 80 casos que cuestionan el manejo de contratos, recursos públicos y deuda durante la administración anterior. Imagen creada con IA

¿Qué pasó con los recursos de la UNGRD durante el gobierno Petro?

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) también ocupa un lugar central en el informe. De la Espriella aseguró que durante la administración anterior se giraron aproximadamente $856.000 millones sin una declaratoria de urgencia manifiesta y afirmó que no se pudo establecer el destino de otros $1,38 billones.

El documento también cuestiona la ejecución presupuestal de la entidad. Según los datos presentados por el nuevo Gobierno, durante el cuatrienio se asignaron $15,3 billones a la UNGRD, pero solo se habría ejecutado el 4,3 % de esos recursos.

¿Qué otras irregularidades aparecen en el “Libro de la Verdad”?

El informe incluye casos relacionados con entidades como el ICBF, la Agencia Nacional de Tierras, la Cancillería, el Dapre y la Agencia de Desarrollo Rural. Entre los señalamientos aparece la compra de 537 predios por $979.003 millones, de los cuales, según el Gobierno, solamente tres habían sido titularizados a nombre de la Nación.

También fueron cuestionados procesos como el de una planta desalinizadora en Santa Marta, estimado en unos $786.000 millones, y una contratación de Colombia Compra Eficiente cercana a $300.000 millones para servicios de ciberseguridad. El Gobierno también incluyó observaciones sobre el páramo de Santurbán, contratos de la Cancillería y el Fondo para la Igualdad y la Equidad.

¿Qué pasará con las denuncias contra el gobierno Petro?

La Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría recibieron el documento para evaluar los señalamientos y establecer si existen elementos que ameriten investigaciones. El procurador Gregorio Eljach señaló que ya existen procesos en curso y que se abrirán los que correspondan.

Por su parte, la fiscal general Luz Adriana Camargo indicó que el contenido del informe será sometido a una revisión técnica y jurídica para determinar su alcance. Esto significa que las denuncias presentadas por el nuevo Gobierno todavía deben ser verificadas y no constituyen por sí mismas una declaración de responsabilidad contra funcionarios de la administración anterior.