Chile, Paraguay y Brasil niegan la salida del país a todos los ciudadanos que posterguen la renovación de su pasaporte.

Viajar con un pasaporte vencido puede generar inconvenientes durante los controles migratorios, especialmente cuando el documento es obligatorio para realizar el trayecto. Chile, Paraguay y Brasil mantienen requisitos específicos para la salida de sus territorios, por lo que quienes tengan previsto viajar al exterior deben comprobar con anticipación la vigencia de sus documentos.

La situación varía según el país de destino, la nacionalidad del pasajero y el motivo del viaje. Para determinadas rutas dentro del Mercosur, los viajeros pueden utilizar un documento nacional de identidad vigente, mientras que para otros destinos se requiere un pasaporte válido.

Paraguay: no se puede salir del país con un documento vencido

La Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay establece expresamente que los documentos de viaje vencidos de sus ciudadanos pueden ser admitidos para ingresar al país, pero no para salir, por lo que deben renovarse antes de abandonar el territorio paraguayo.

Para los paraguayos, la autoridad reconoce como documentos de viaje válidos el pasaporte vigente o la cédula de identidad paraguaya vigente cuando el viaje tiene como destino otro Estado miembro o asociado del Mercosur. Para los extranjeros con estadía transitoria también se admite, según corresponda, el pasaporte vigente o un documento de identidad vigente que sea válido para viajar dentro del bloque.

Chile, Paraguay y Brasil niegan la salida del país a todos los ciudadanos que posterguen la renovación de su pasaporte. Freepik

Esto significa que una persona que haya postergado la renovación de su pasaporte no necesariamente tendrá que suspender un viaje dentro del Mercosur, siempre que cuente con otro documento de viaje válido y la nacionalidad y destino permitan utilizarlo.

Brasil también exige documentación válida para salir

La Policía Federal de Brasil establece que un pasaporte vencido no puede utilizarse para salir del territorio brasileño. El organismo aclara que el documento anterior puede conservarse para presentar visas válidas u otra información de interés, pero debe estar acompañado por un nuevo pasaporte vigente.

Sin embargo, existe una excepción relevante para quienes realizan viajes turísticos dentro del Mercosur. En estos casos, Brasil permite viajar sin pasaporte siempre que el pasajero presente una cédula de identidad emitida hace menos de 10 años y cuya fotografía permita identificar plenamente a su titular . La alternativa no se aplica a viajes por trabajo, estudios, residencia, salud u otros motivos diferentes al turismo.

Por eso, el vencimiento del pasaporte no significa automáticamente que un turista quede imposibilitado de viajar desde Brasil hacia otro país del bloque. El documento alternativo debe ser válido y cumplir las condiciones migratorias correspondientes.

Chile controla la vigencia de los documentos antes de viajar

En Chile también se recomienda verificar que el documento utilizado para el viaje se encuentre vigente, en buen estado y sin bloqueo. Las autoridades chilenas advierten que incumplir estos requisitos puede derivar en inconvenientes en fronteras o aeropuertos.

Al mismo tiempo, los ciudadanos de determinados países del Mercosur y Estados Asociados pueden ingresar a Chile por turismo utilizando su documento de identidad. El Consulado de Chile en Buenos Aires señala que esta alternativa alcanza, entre otros, a ciudadanos de Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay, siempre que el documento cumpla las condiciones exigidas.

Para los viajes que requieren pasaporte, en cambio, es fundamental contar con un documento vigente. Chile también contempla la emisión de salvoconductos en determinadas situaciones para sus ciudadanos que se encuentran en el exterior y necesitan regresar al país, aunque ese documento tiene un uso limitado y no reemplaza de forma general al pasaporte para continuar un viaje internacional.

¿Qué pasa si el pasaporte está vencido antes de viajar?

La principal recomendación es no esperar hasta el día del viaje para revisar la documentación. Un pasaporte vencido puede impedir la salida cuando sea el documento obligatorio para el trayecto, pero dentro del Mercosur existen alternativas que dependen de la nacionalidad, el destino y el motivo del viaje.

Además, las aerolíneas pueden realizar controles documentales antes del embarque, por lo que contar con un documento que no cumple las condiciones exigidas puede generar inconvenientes incluso antes de llegar al control migratorio.

Por esta razón, antes de viajar es conveniente comprobar tanto las condiciones del país de salida como las del destino y de cualquier país en el que se realice una escala. La documentación debe estar vigente y corresponder al tipo de viaje que se realizará.