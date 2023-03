¿Por qué la feria MAPA se convirtió en una cita mega positiva para el circuito del arte?

Marzo es el mes que marca el inicio del calendario cultural. Es el momento en el que los espacios culturales inauguran sus agendas, presentan sus primeras muestras y cuando se empieza a percibir mayor movimiento y actividades. A esto se suma la apertura de MAPA - en la Rural, del 9 al 12 de marzo -, una feria que si bien se mantiene activa desde el 2017, todavía puede ser entendida como un proyecto joven, que se define como una feria «actual, dinámica, independiente y regional». Acá rescato dos palabras: la primera y la última, como características necesarias para que la escena del arte siga creciendo y de las cuales vamos a hablar más adelante.

Durante mucho tiempo en Argentina arteba parecía ser la única feria sólida, que marcaba el rumbo de mucho de lo que sucedía en el mundo del arte. Formar parte de ella significa para una enorme cantidad de galerías nacionales, el momento del año para generar su mayor ingreso monetario. A veces incluso implica el total de ventas, por lo que la necesidad se volvió grande y la competencia feroz, más allá de que formar parte significa una enorme inversión. Por eso es importante y necesario que con los años hayan aparecido otros proyectos feriales, como Buenos Aires Photo y otras ferias que ya no existen. además de propuestas en ciudades como Rosario y Córdoba capital. ¿Por qué? No sólo para que sean más los proyectos que encuentran nuevas oportunidades y espacios comerciales, sino que se incentiva una mayor circulación de obras, el crecimiento de las carreras de lxs artistas y por sobre todo porque ayuda a descentralizar el poder.

Las ferias también son oportunidades para que el público se conecte con las galerías, ya que recordemos que no son muchas las personas que tienen la costumbre de visitar estos espacios durante el año, pero que sí se entusiasman con ir a este tipo de eventos. Si bien en Argentina hay un porcentaje pequeño de coleccionistas que invierten a lo largo de todo el año, no todos pueden depender de este grupo y la realidad es que existen compradores ocasionales que aprovechan una feria como MAPA para comprar.

Si a esto se pueden sumar acciones que acerquen a más personas e incentivar a las nuevas generaciones, entonces una feria puede convertirse en un gran aliado del mercado. Para eso hay que pensar en actividades anuales y ofrecer programas públicos, encuentros y propuestas en redes sociales que continúen más allá de los días de apertura. Si bien la realidad nos dice que esto no siempre sucede, me gusta pensar que hay lugar para mejoras.

MAPA es entonces una excelente oportunidad para empaparse de esa «actualidad» que antes mencionaba y conocer a galerías no sólo de Argentina, sino de varias parte Argentina y Latinoamérica porque uno de los objetivos fue sumar a galerías de Chile, México y Perú a través de la sección «Planisferio» que cuenta con la curaduría de Mercedes López Moreyra y que invita a siete proyectos novedosos. Esto no es sólo beneficioso para nosotros como público, sino que puede generar posibles alianzas e intercambios entre artistas y galerías de allá y de acá. Y a pesar de que para las galerías extranjeras es un riesgo mayor venir a un territorio desconocido, es una oportunidad para ampliar el espectro del circuito cultural de la región.

«Además es muy importante que nos tomemos el tiempo de conocer a las muchas galerías que se trasladan de otras provincias. Esto debería ser una tarea obligatoria si quieren tener un verdadero panorama federal de nuestra cultura contemporánea. Es acá donde entra en juego la palabra «regional», ya que son varias las galerías que mantienen una sólida presencia en Buenos Aires y crean alianzas...»

Quiero destacar a algunas galerías como Judas de Chile o La Nao de México, que si bien no conocía, llamaron mí atención y me llevaron a investigar y saber más acerca de sus enfoques y artistas que representan. Si alguien se anima a seguir mis pasos, les prometo que se van a sorprender. Dentro de MAPA también hay galerías argentinas, como Zeitgeist de San Telmo, que hace años crea puentes con Chile y genera colaboraciones con artistas de allá y acá, una enfoque bastante inédito para la escena local.

Además es muy importante que nos tomemos el tiempo de conocer a las muchas galerías que se trasladan de otras provincias. Esto debería ser una tarea obligatoria si quieren tener un verdadero panorama federal de nuestra cultura contemporánea. Es acá donde entra en juego la palabra «regional», ya que son varias las galerías que mantienen una sólida presencia en Buenos Aires y crean alianzas. Proyectos jóvenes con identidad propia, como Subsuelo de Rosario o ESAA de Unquillo, Córdoba, María Wonda, The White Lodge o Sasha D, que ya cuenta con una trayectoria de más de dos décadas.

Entonces, ¿vale la pena visitar ferias? ¿Hay que sumar a la agenda anual un recorrido por MAPA? Claro que sí. Si bien es un proyecto que todavía está en crecimiento, busca mejorar su propuesta y le da lugar a todo tipo de espacios, desde Aldo de Sousa, Nora Fish o Gachi Prieto, galerías de larga data, hasta aquellas que recién empiezan a meterse en el circuito o que optan por ser alternativas y generan nuevos territorios para el arte, algo que se valora mucho y que también nos permite encontrar un espectro amplio de valores, lo que no siempre sucede en las ferias.

Por último este humilde consejo. Si andaban con ganas de incursionar en la compra de una obra, este es el momento para consultar, conocer a lxs galeristas, evaluar distintas posibilidades de pago y si no es durante la feria, todo sirve para dar el primer paso. Recuerden que el arte no tiene porque saldarse en dólares ni en un sólo pago, que hay muchos tipos de precios porque hay muchos tipos de artistas y trabajos. Preguntar no cuesta nada y así van a poder ver como, dependiendo de las posibilidades de cada persona, invertir no tiene por qué ser un imposible.

Y si bien la cosa no está fácil, el mercado tiene que crecer. Además, adquirir una obra es algo de lo que no se van a arrepentir y son bienes que a diferencia de casi todo lo que compramos en nuestras vidas, nunca se volverán obsoletos. ¿De cuántas cosas podemos decir lo mismo?

///

En MALEVA hacemos fotos y videos para nuestras coberturas y notas con los equipos de MOTOROLA Edge 30, Moto g200 5G, Moto g52 y moto g41.m