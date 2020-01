Super Bowl 2020: cuánto cuestan las entradas, la publicidad, la comida y quién canta en el show del medio tiempo

El domingo 2 de febrero se juega en Miami el Super Bowl, tal como se conoce a la gran final del fútbol americano de los Estados Unidos. Sus protagonistas son los San Francisco 49ers de San Francisco y los Kansas City Chiefs, dos muy buenos equipos con promesa de gran partido, sobre todo para los que les gusta y entienden este deporte, el más popular en su país.

Qué es el Super Bowl 2020

Se trata de la edición número 54 del Super Tazón, pero además es coincidente con los 100 años de la creación de la NFL, con lo que tanto la ciudad anfitriona como desde la liga anunciaron que van a "tirar la casa por la ventana".

Es uno de los eventos más espectaculares del mundo, y las cifras que se mueven a su alrededor son siempre enormes y llamativas.

Cuántas personas van a ver el Super Bowl 2020 por televisión

Se espera que más de 100 millones de personas vean el enfrentamiento, tan sólo en términos de público local. Una cantidad que prácticamente se puede doblar a nivel mundial ya que, gracias a la popularidad de la NFL en México, Europa y varios países de Sudamérica, el Super Bowl del año pasado tuvo una audiencia global cercana a los 180 millones de televidentes.

Cuánto se gasta en promedio en el Super Bowl 2020

Según la National Retail Federation (NRF) (la asociación de comercio minorista) los estadounidenses gastarán u$s 17.200 millones antes, durante y después del partido en todo tipo de mercancía vinculada. Se trata del número más alto de la historia, con lo que cada persona gastará un promedio de u$s 90.

En comparación con el año pasado, el gasto se incrementó un 9%. En 2010, los estadounidenses gastaron u$s 59,3, cada uno en el día del Super Bowl.

La mayor parte del dinero, el 80%, se destina a alimentos y bebidas. El resto se gasta en ropa del equipo, televisores nuevos, cotillón y muebles.

La encuesta de la NRF también reveló que el 19% de los espectadores planea organizar una fiesta, mientras que otro 27% planea asistir a una.

Una de los comidas tradicionales para ver el partido son las alitas de pollo. La National Chicken Council (NCC) proyectó que se consumirán 1400 millones de alitas de pollo, 27 millones más que en 2019, lo cual significaría una también cifra récord.



Cuánto cuesta la publicidad en el Super Bowl 2020

De acuerdo a la CNN, muchas de las personas que disfrutarán el Super Bowl por televisión no necesariamente son fanáticos del fútbol americano, sino que esperan ver los avisos comerciales que se emiten durante la transmisión.

El costo por 30 segundos al aire durante el receso es de u$s 5,6 millones, y los espacios están vendidos todos hace varios meses, informaron desde Fox.

La consultora Kantar Media indicó que en 2019 se recaudaron u$s 382 millones en anuncios publicitarios a u$s 5 millones los treinta segundos. Los años 2017 y 2018 fueron los que más generaron ingresos con u$s 419 millones y u$s 408 millones respectivamente.

Cuánto se apuesta en el Super Bowl 2020

Además, unos 26 millones de estadounidenses, más de uno de cada 10 adultos, apostarán alrededor de u$s 6800 millones. Así lo señala una encuesta de la American Gaming Association (AGA). Son 3 millones de apostadores más en relación al juego del año pasado, ya sea a través del mercado legal de apuestas deportivas, corredores de apuestas ilegales o de manera más casual con amigos.

Cuánto cuesta el hotel en Miami por el Super Bowl 2020

En Miami no queda ninguna habitación libre de hotel. Una opción es la de alquilar una habitación vía Airbnb, en las inmediaciones del estadio de los Dolphins, que está en Miami Gardens, a unos 27 kilómetros al norte de la ciudad. En la aplicación de la empresa se pueden encontrar habitaciones desde u$s 40 la noche hasta casas completas a menos de 2 kilómetros del estadio, por u$s 4500 la noche. Según Airbnb, se espera un aumento del número de alquileres en los condados de Miami-Dade y Broward y ya se confirmaron más de 34.000 reservas, superando así las 26.000 de la feria Art Basel celebrada en diciembre pasado.

Cuánto cuestan las entradas al Super Bowl 2020

Obviamente tampoco quedan entradas a la venta, y si se quieren adquirir en reventa los precios llegan hasta los u$s 33.000, según Ticket Master.

En total se espera que al estadio acudan más de 60.000 personas.

Esta temporada la NFL repartió casi u$s 50 millones entre los jugadores de los equipos que clasificaron a los cuartos de final de cada división. Así, cada uno de los jugadores que sea campeón recibirá u$s 242.000.